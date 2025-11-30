Ее клетки взяли без разрешения, и это стало началом революции в медицине: история бессмертной Генриетты Лакс (фото)

Генриетта Ласк — человек, внесший важный вклад в научные исследования и не получивший от этого личной выгоды

В 1951 году женщина из штата Мэриленд, США, обратилась в больницу из-за сильной боли в животе. Она не подозревала, что во время лечения из ее тела будет взят образец, который навсегда изменит медицину.

Этот случай стал началом истории, которая сочетает научные открытия, огромные прибыли и горькую несправедливость для ее семьи. Кто была эта женщина и почему ее история стала всемирно известной — далее в материале "Телеграф".

Женщина, уникальные клетки которой спасли тысячи жизней.

В 1951 году Генриетта Лакс, 31-летняя женщина из Мэриленда, обратилась в больницу Джонса Хопкинса из-за сильной, постоянной боли в животе. Врачи обнаружили у нее рак шейки матки на поздней стадии. Во время лечения один из врачей взял образец ее опухоли без разрешения Генриетты.

Фото женщины

Но клетки Генриетты оказались особенными. В лаборатории они не умирали, как это случалось со всеми другими человеческими клетками. Они быстро делились, росли невероятными темпами и оказались способными выживать вечно. Эти клетки получили название HeLa — по первым буквам ее имени и фамилии. Они стали первой "бессмертной" линией человеческих клеток, на основе которой строились исследования во всем мире.

Клетки HeLa помогли создать вакцину против полиомиелита, исследовать рак и ВИЧ, изучать влияние радиации, развивать методы клонирования и искусственного оплодотворения, а также проводить эксперименты в космосе. Они стали основой для миллиардной индустрии в медицине и биотехнологиях.

Сама же Генриетта Лакс умерла 4 октября 1951 года, через восемь месяцев после диагноза, оставив мужа и пятерых детей. Ее семья долгие годы не знала, что клетки ее матери до сих пор живы и активно используются в лабораториях по всему миру. Они не получили никакой финансовой компенсации и долгое время жили в бедности, без доступа к медицинской помощи.

Правду о клетках HeLa и их происхождении раскрыла журналистка Ребекка Склут в 2010 году, а в 2013 году Национальные институты здоровья подписали соглашение, которое предоставило семье Лакс право частично контролировать использование клеток.

Ребекка Склут написала книгу о малоизвестной темнокожей женщине, которую похоронили в безымянной могиле.

Книга о Генриетте Лакс

Кроме того, есть сериал, снятый на основе книги. Вот трейлер.

