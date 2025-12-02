Закрытая дверь – олицетворение зла: почему кошки их так ненавидят

Для ненависти к закрытым дверям у кошек существует много причин

Если вы когда-нибудь видели кошку перед закрытой дверью, вы могли заметить, как сильно это её раздражает. Она может просунуть пушистую лапу в щель, начать царапать дверь или даже напасть на неё, издавая возбуждённое мяуканье.

Но почему кошки так ненавидят закрытые двери? По словам экспертов, здесь играет свою роль эволюция. Об этом пишет Live Science.

Синдром упущенной выгоды и любопытство

По словам доктора Карен Суеды, сертифицированного ветеринарного специалиста по поведению, отчасти это связано с тем, что кошки любопытны и испытывают синдром упущенной выгоды.

"Это своего рода синдром упущенной выгоды. Он возникает, когда думаешь: "Я не знаю, что там, по ту сторону, но хочу пойти и разобраться"", — рассказала Суэда в комментарии Live Science.

Кошки — от природы любопытные существа, и им нравится следить за всем, что происходит на их территории, включая дом хозяина. Этот контроль помогает им выживать в дикой природе, но может привести к поведению, которое мы могли бы счесть странным, например, к нападению на дверь.

Контроль необходим для выживания

"Кошки любят контролировать доступ к пространству, жизненно важным потребностям и территории", — пояснила изданию консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон.

Дело в том, что этот вид одновременно является и хищником, которому приходится охотиться, чтобы выжить, и добычей. Поэтому им нужно чувствовать себя в безопасности и защищённости в своей среде обитания.

Три ненавистные вещи

По словам специалиста по поведению кошек Джейн Эрлих, эти животные ненавидят три вещи:

отсутствие выбора

отсутствие контроля

перемены

Все эти факторы олицетворяет собой закрытая дверь. Хотя кошки не всегда хотят участвовать в том, что происходит за дверью, они всё же хотят знать, что происходит, сказала она.

Кошка открыла дверь. Фото: Pixabay

Кошки не понимают, что закрытая дверь – не навсегда

Кошки также ценят внимание хозяев, которого им не хватает из-за закрытой двери. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Behavioural Processes, показывает, что большинство кошек предпочитают взаимодействие с человеком другим стимулам, включая еду и игрушки. Кроме того, кошки не понимают, что закрытая дверь — это временное явление, сказала Джонсон.

"Они просто знают, что место, к которому у них раньше был доступ — где они чувствовали себя в безопасности, где они любили спать, дремать, есть и т.д. — теперь внезапно у них отобрали. Когда мы контролируем жизнь наших кошек, мы создаём им стресс", — пояснила Джонсон.

