Зачинені двері – уособлення зла: чому кішки їх так ненавидять

Для ненависті до зачинених дверей у кішок існує багато причин

Якщо ви коли-небудь бачили кішку перед зачиненими дверима, ви могли помітити, як сильно її це дратує. Вона може просунути пухнасту лапу в щілину, почати дряпати двері або навіть напасти на неї, видаючи збуджене нявкання.

Але чому кішки так ненавидять зачинені двері? За словами експертів, тут відіграє свою роль еволюція. Про це пише Live Science.

Синдром втраченої вигоди та цікавість

За словами доктора Карен Суєди, сертифікованого ветеринарного фахівця з поведінки, частково це пов’язано з тим, що кішки цікаві та відчувають синдром втраченої вигоди.

"Це свого роду синдром втраченої вигоди. Він виникає, коли думаєш: "Я не знаю, що там по той бік, але хочу піти і розібратися", — розповіла Суеда в коментарі Live Science.

Кішки – від природи цікаві істоти, і їм подобається стежити за всім, що відбувається на їхній території, включаючи будинок хазяїна. Цей контроль допомагає їм виживати в дикій природі, але може призвести до поведінки, яку ми могли б вважати дивною, наприклад, до нападу на двері.

Контроль необхідний для виживання

"Кішки люблять контролювати доступ до простору, життєво важливих потреб та території", — пояснила виданню консультант з поведінки кішок Інгрід Джонсон.

Річ у тім, що цей вид одночасно є і хижаком, якому доводиться полювати, щоби вижити, і здобиччю. Тому їм потрібно почуватися в безпеці та захищеності у своєму середовищі.

Три ненависні речі

За словами фахівця з поведінки кішок Джейн Ерліх, ці тварини ненавидять три речі:

відсутність вибору

відсутність контролю

зміни

Всі ці фактори уособлюють закриті двері. Хоча кішки не завжди хочуть брати участь у тому, що відбувається за дверима, вони все ж таки хочуть знати, що відбувається, сказала вона.

Кішка відчинила двері. Фото: Pixabay

Кішки не розуміють, що зачинені двері – не назавжди

Кішки також цінують увагу господарів, якої їм не вистачає через зачинені двері. Дослідження 2017 року, опубліковане в журналі Behavioural Processes, показує, що більшість котів віддають перевагу взаємодії з людиною іншим стимулам, включаючи їжу та іграшки. Крім того, кішки не розуміють, що зачинені двері – це тимчасове явище, сказала Джонсон.

"Вони просто знають, що місце, до якого вони раніше мали доступ — де вони відчували себе в безпеці, де вони любили спати, дрімати, їсти і т.д. — тепер раптово у них відібрали. Коли ми контролюємо життя наших кішок, ми створюємо їм стрес", — пояснила Джонсон.

