Две ложки копеечного средства в воду – и тюль как из магазина: желтизна исчезает на глазах (видео)

Тюль делает комнату светлее и уютнее, но со временем даже самая дорогая ткань теряет свой первоначальный вид.

Особенно быстро шторы тускнеют на кухне, где на них оседает копоть, жир и запахи. Желтизна и серость появляются незаметно и кажется, что спасти тюль уже невозможно. Однако существует простой и доступный способ, который вернет шторам свежесть без дорогих средств. Об этом рассказывают на TikTok-странице "sizovasofiaa".

Для эффективного очищения вам понадобятся обычные продукты, которые есть в каждом доме. В большой таз налейте горячую воду, добавить немного стирального порошка или жидкого средства. Затем всыпьте столовую ложку поваренной соли и влейте одну столовую ложку яблочного или столового уксуса. Хорошо размешайте раствор до полного растворения составляющих.

Опустите тюль в воду и оставьте замачиваться примерно на 30 минут. Уже через несколько минут вы увидите, как вода мутнеет – это знак, что грязь активно сходит с ткани. После замачивания тщательно прополощите шторы в чистой воде.

Далее постирайте тюль обычным способом – вручную или в стиральной машине на деликатном режиме. Без отбеливателей ткань заметно посветлеет, а желтизна и серый налет исчезнут. Шторы станут чистыми, свежими и снова украсят ваш дом своей легкостью.

Этот метод проверен многими хозяйками и отлично работает даже на старом тюле. Обязательно попробуйте – и вы удивитесь, какой белой может быть обычная домашняя ткань.