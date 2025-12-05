За мир в семье и в Украине: сильные молитвы к Николаю Чудотворцу 6 декабря

Самая сильная молитва – та, которую вы говорите своими словами

В День святого Николая, 6 декабря, верующие традиционно обращаются к Николаю Чудотворцу с самым важным — тревожащим. В украинской традиции Николай — не просто покровитель детей, но и покровитель, защитник от тьмы.

Сегодня, когда Украина переживает войну, молитвы к Николаю получают новое содержание — более прямое, честное и болезненное. Сейчас молиться важно как никогда.

Сильные молитвы ко Святому Николаю

Молитва о защите от зла

Святой Николай, стань рядом, когда тьма подкрадывается ближе. Ты, кто защищал тех, кого хотели сломать, защити и меня от всего злого — видимого и невидимого. Поставь невидимый щит вокруг моего дома, моих близких, моей дороги. сил не хватает.

Молитва за Украину

Святой Николай, покрой Украину своей опекой, как когда-то покрывал всех, кто нуждался в спасении. Выпросы для нашей земли силу выстоять, выдержать и победить. Сохрани тех, кто защищает нас на передовой и в тылу, верни домой живыми в опасности. Дай нашему народу единство, мудрость и свет, чтобы мы не потеряли веру даже в самые темные дни.

Молитва о мире в семье и сердце

Николай Чудотворец, посмотри в мою семью так же тепло, как смотрел когда-то на тех, кто приходил к тебе за помощью. Принеси покой в наш дом, убери недоразумения, укрепи взаимную любовь. Дай моему сердцу силу не оглядываться на обиды и держаться света. Пусть в нашей жизни будет больше добра, чем тревог.

Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Молитва на исполнение желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо желающих исполни своей милостью. Если беду хочу, отверни напасти. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

Молитва о помощи в жизни

Великий угодник и Святитель Божий Николай, помощник и учитель всех, кто с искренним молением прибегает к твоей помощи. Ты помогал тем, которые к тебе обращались, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей. Когда придет волна, где сила моя ослабела, трудности, становящиеся на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне на помощь твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, что в трудностях и опасностях помнили о тебе. Благослови меня святительской твоей рукой, наступи на тропу добрую, вверги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, за спасение души моей. Аминь.

