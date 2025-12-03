Осилит даже самый непоседливый школьник: красивые стихи о святом Николае, которые легко выучить

Эти стихи помогут сделать настроение более праздничным

День святого Николая считается одним из самых любимых детских праздников, ведь он приносит атмосферу чуда и волшебства. В преддверии этого дня малыши пишут святому Николаю письма, а также учат песни и стихи.

По традиции вежливых и послушных детей святой Николай одаривает долгожданными подарками, а они в ответ радуют его своими стишками. "Телеграф" подготовил подборку красивых текстов, которые будет легко учить со школьниками.

Стихи для школьников на День святого Николая

Мама, чьи там под окошком

Отпечатались следы?

Кто спугнул с крылечка кошку

Тенью длиной бороды?

Почему мое сердечко

Целый день чего-то ждет?

Разве к нам сегодня гости

Заглянут на огонек?

Спи, малыш, и слушай сказку

О старинных временах,

Чудотворце Николае

И больших его делах.

Если добрым и послушным

Ты старался быть весь год,

Непременно он сегодня

Наградить Тебя придет.

Пусть подарков будет много

Чтобы праздник удался.

Пусть Тебя благословеньем

Осенит его рука.

***

Стихи о святом Николае для детей

Он в Европе — Санта Клаус,

Здесь — Святитель Николай,

Но каким бы ни был статус —

С ним в игрушки не играй!

Всех детей, что год прошедший

Хорошо себя вели,

Ночью зимнею и снежной

Он подарком наградит,

Кто родителей не слушал

И весь год упрямым был —

те подарки не получат —

Николай о них забыл,

Чтоб с ним снова подружиться,

Нужно всех родных любить,

С прилежанием учиться

И воспитанными быть!

***

В день, когда спускается

Николай с небес,

Все вокруг меняется,

Полон мир чудес.

В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты —

Все, что у Николы

Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

****

Лучшие стихи ко Дню святого Николая для детей 7-9 лет

В день Святого Николая

Все сбываются мечты.

И, постель не заправляя,

Под подушку смотришь ты:

Если там найдешь подарок,

Это – самый лучший знак.

Будешь ты удачлив, ярок,

Позабудешь ты про страх.

В день Святого Николая

Никому нельзя грустить,

Всех людей объединяет,

Учит верить и любить,

Пусть волшебный этот праздник

Тебе счастье принесет,

В жизни будет все прекрасно,

Неожиданно везет!

***

Святого Николая

Сегодня ночью жду,

Сапожки выставляю,

Подарки в них ищу,

Уж сон глаза слипает,

Но я дождусь его,

Ведь раз в году бывает

Такое волшебство.

И в сонном королевстве

Я снова утону,

А утром в том же месте

Привет его найду!

Напомним, что по новому церковному стилю украинцы отмечают День Святого Николая 6 декабря. Ранее "Телеграф" публиковал текст известной украинской колядки на Николая "Ой, хто, хто Миколая любить".