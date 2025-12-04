Милый отче, Чудотворец. Самые короткие молитвы к святому Николаю для детей

Молитва к Святому Николаю обязательно будет услышана

Каждый ребенок с нетерпением ждет Дня святого Николая. Поэтому накануне праздника каждому малышу стоит подготовиться: написать письмо Николаю, убрать в своей комнате, красиво ее украсить, выучить стихотворение, а самое главное — прочесть святому молитву.

Даже в малом возрасте дети могут обращаться к Николаю со своими просьбами. Детская молитва также может выражать благодарность и заботу о близких – родителях, братиках и сестричках, друзьях.

"Телеграф" собрал короткие молитвы, которые детки могут говорить с обращением к покровителю Николаю Чудотворцу. Их тексты невелики, потому легко запоминаются.

Молитвы для детей на Николая

Миколаю, молися за нами,

Благаєм тебе зі сльозами,

Ми тя будем вихваляти,

Ім’я твоє величати.

Навіки. Амінь.

***

Святий Отче Миколаю,

серденько тобі вручаю,

наповни його украй,

під опіку Богу дай.

Щоб я мужнім виростав,

зло добром перемагав,

добре вчився, щедрим був

і про Бога не забув!

Любий отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися –

Хай засвітиться любов"ю,

Принесе душі здоров"я.

Буду чемна(ий) і слухняна(ий),

Все робитиму старанно.

Хочу, отче, як і ти

Мир і радість всім нести.

***

Святий Миколаю, добрий наш Покровителю, принеси нашим батькам і всім добрим людям бажаний ними подарунок і виконай їхні найсокровенніші прохання. Особливо пам’ятай про тих, хто чекає на доброту, і про тих, хто втратив віру в добро. Святий Миколаю, завжди молися за мене та за всіх людей. Амінь!

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся –

Щоб були здорові,

Татусь і матуся –

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

Напомним, что именно в эти праздничные дни родители радуют своих детей традиционными сладостями. Ранее "Телеграф" делился рецептом рождественских пряников.