Все как на подбор: рыбачка похвасталась пятью пятнистыми хищницами (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Женщине с Житомирщины повезло с трофеями
Рыбачке за день удалось поймать пять щук почти одинакового размера и веса. Фото рыбы быстро привлекло внимание участников группы на Facebook.
По приблизительным оценкам, каждая из рыб весила от 1 до 3 килограммов. Свой улов женщина показала в Facebook-группе "Рыбалка в Житомире и Житомирской области".
В комментариях под публикацией пользователи активно обсуждают щук, выражая восхищение.
Щука — одна из самых распространенных рыб в Украине. Ее чаще всего ловят в спокойных реках, озерах и водохранилищах, где она любит прятаться среди водорослей. Взрослые щуки могут достигать более 1,5 метра в длину и весить до 35 килограммов, причем самки обычно крупнее самцов.
Окраска рыбы зависит от места обитания — она может быть от зеленовато-серой до бурой. Темная спина, светлое брюхо и пятна помогают щуке оставаться незаметной и успешно охотиться на мелкую рыбу и других обитателей водоемов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбаку удалось наловить кучу карасей без удочки за минуту. Однако его изобретение взбудоражило сеть.