Все как на подбор: рыбачка похвасталась пятью пятнистыми хищницами (фото)

Женщине с Житомирщины повезло с трофеями

Рыбачке за день удалось поймать пять щук почти одинакового размера и веса. Фото рыбы быстро привлекло внимание участников группы на Facebook.

По приблизительным оценкам, каждая из рыб весила от 1 до 3 килограммов. Свой улов женщина показала в Facebook-группе "Рыбалка в Житомире и Житомирской области".

Женщина довольна уловом

В комментариях под публикацией пользователи активно обсуждают щук, выражая восхищение.

Что пишут под фото

Щука — одна из самых распространенных рыб в Украине. Ее чаще всего ловят в спокойных реках, озерах и водохранилищах, где она любит прятаться среди водорослей. Взрослые щуки могут достигать более 1,5 метра в длину и весить до 35 килограммов, причем самки обычно крупнее самцов.

Окраска рыбы зависит от места обитания — она может быть от зеленовато-серой до бурой. Темная спина, светлое брюхо и пятна помогают щуке оставаться незаметной и успешно охотиться на мелкую рыбу и других обитателей водоемов.

