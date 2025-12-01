Пушистый "работник" покорил сеть. В "Авроре" заметили смешной курьез (фото, видео)

Животное поразило пользователей своими размерами и беззаботностью

В сети в очередной раз завирусилось фото пушистого "работника" в магазине "Аврора". Кот спал, свернувшись клубочком, прямо посреди продуктов на одной из полок.

Соответствующее сообщение опубликовала пользовательница Threads. По ее словам, она заметила милого котика в магазине 30 ноября.

Как видно на видео и фото, животное настолько комфортно чувствовало себя в магазине, что заснуло прямо среди носков на полке. Даже когда девушка решила погладить котика он почти никак не отреагировал, просто немножко дернул лапкой. К слову, размеры пушистика впечатляют, он занял почти всю полку с носками.

Кот в Авроре в Луцке

В сети пользователи были просто в восторге от такой доброты работников "Авроры" и красоты котика. Многие стали делиться своими пушистыми "находками" в магазинах:

Вот такую булочку вижу каждый раз как захожую в "Аврору";

Тоже видела такого милого работника;

У нас в Киеве похожий работник есть;

Одна женщина даже выразила признательность "Авроре" за человечность: "Безгранично благодарю работников "Авроры" и руководство за то, что пускаете животных погреться. Вводите эту политику во все магазины городов и это будет большим шагом к человечности и помощи животным в такое сложное время. Люди смотрят на пример любви к животным больших сетей и следуют этой тенденции. А еще они там и покупают вкусняшки для них".

Напомним, что это не первый случай, когда котика видят в магазине "Авроры". Да, недавно в Днепре увидели пушистого "работника".