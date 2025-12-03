В "Авроре" бесплатно раздают новогодние игрушки: как их получить (фото)

Многие покупатели не знали условий получения подарка

В преддверии новогодних праздников магазины предлагают широкий ассортимент товаров, в частности елочных игрушек. Украинка рассказала, что в мультимаркете "Аврора" получить один из наборов новогодних украшений можно бесплатно.

Женщина сделала публикацию в Threads и рассказала, как ей по акции удалось забрать набор елочных игрушек. Но в комментариях многие начали возмущаться, что не знали о таких условиях магазина.

Украинка показала набор игрушек и сказала, что получила его бесплатно, когда купила товары в "Авроре" на 299 гривен. По условиям, чек должен быть минимум на 299 гривен и в нем должен присутствовать один новогодний товар.

Но в комментариях покупатели стали писать, что купили товаров на сумму значительно больше и чек содержал новогодние товары, но кассиры об акции им не сообщили:

Я закупилась на 400+, девушка на кассе молчала про подарок, я уточнила, действует ли акция на мой чек, она без желания достала шары из-под стола;

Очень интересно. А с какого числа акция? У меня была покупка на 299 и гирлянда в чеке. Никто не говорил про шары;

Вчера покупала тоже на большую сумму, новогодний товар был в чеке, на кассе никто не подарил шары.

Другие пользователи отметили, что получили такие наборы елочных игрушек в подарок, выполнив условия:

Я тоже сегодня такие получила (чек был на 350грн, была гирлянда в чеке). Говорили, что еще адвент календарь можно получить, но в магазине еще их нет;

А я получила, там нужно чек на 299 и любую новогоднюю игрушку;

Может нужно ровно 299;

Тоже сегодня получила его за 10 коп. Девочка сама рассказала об этой акции.

Отметим, что на сайте "Авроры" об этой акции не рассказано, но стоимость набора таких елочных игрушек составляет 399 гривен. В нем 16 новогодних шаров, оформлены в бронзовом стиле.

Новогодние игрушки в "Авроре"

