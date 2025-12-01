От кого-то сбежал или "приехал" из-за границы? В Украине увидели редкого ядовитого хищника (фото)

Этот необычный паукообразный, который мог попасть к нам из США, уже мертв

Жители села Шкаровка на Киевщине встретили неожиданного гостя в собственном огороде — мертвого скорпиона. Местные уверяют, что таких животных в этих краях никогда не видели и даже не держат в домашних условиях.

Что это за существо и как оно могло оказаться здесь, пока остается загадкой. Соответствующее фото опубликовал пользователь "Facebook" в группе "Пауки Украины".

Мертвый скорпион

В соцсетях пользователи начали обсуждать, какой это вид и может ли он быть редким для Украины. Некоторые предположили, что это карпатский скорпион, но он слишком велик для этого вида. Карпатских скорпионов обычно можно встретить только в Закарпатье и реже в юго-западной части страны.

Женщина, которая пыталась найти название животного, обратилась в чат GPT, и он отметил, что это не украинский вид. Вероятно, скорпион попал в Украину вместе со строительными материалами, фруктами и т. д.

Женщина пыталась найти название животного

Другие пользователи отметили, что в Закарпатье таких скорпионов они никогда не видели.

Что пишут под фото с мертвым скорпионом

По данным фотопоиска Google, велика вероятность, что это Centruroides hentzi — маленький ядовитый скорпион, обитающий в южных штатах США, преимущественно во Флориде. Для человека его яд не смертелен.

Этот скорпион среднего размера – его длина обычно колеблется от 5 до 7,6 см. Тело темно-коричневого цвета с зеленоватыми полосками вдоль спины, а по бокам головогруди видны зеленовато-желтые параллельные полосы. Брюшко тонкое и может быть как светлым, так и темным. В природе такие скорпионы живут от 3 до 8 лет.

Вид скорпионов из рода Centruroides

