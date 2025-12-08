Замучила советская система? Что известно о Григоре Тютюннике, который покончил жизнь самоубийством (фото)

С самого детства судьба Григора Тютюнника испытала его на прочность

Григор Тютюнник родился на Полтавщине, где его детство было омрачено репрессиями: отца арестовали, а родственников расстреляли. Несмотря на это, он стал известным украинским писателем, переводчиком и педагогом.

"Телеграф" решил подробно рассказать о жизни писателя, который, несмотря на свои достижения, покончил жизнь самоубийством. Информацию мы взяли из Украинского института национальной памяти.

Григор Тютюнник

В начале декабря 1931 года в селе Шиловка Зиньковского района Полтавской области родился Григор Михайлович Тютюнник — прозаик, переводчик и педагог, брат писателя Григория (Егора) Тютюнника. Его детство было чрезвычайно тяжелым. В 1937 году, когда Григору не было и шести лет, из-за репрессий арестовали отца Михаила Васильевича. Маленький Григор помнил, как отца выводили из дома и как он бежал за "черным вороном" аж за деревню. В то время пострадали и другие члены семьи: месяцем ранее расстреляли отца брата Павла, а еще раньше — деда по матери Михаила Сивокиня. Отец писателя был посмертно реабилитирован только в 1958 году.

Чтобы спасти мальчика от преследований, его взял на воспитание родственник — дядя Филимон Тютюнник, живший в пгт Щетово на Луганщине. Здесь в 1938 году Григор пошел в школу, сначала в украинский класс, но из-за малого количества учеников его перевели в русский. С этого времени он говорил и писал по-русски. После окончания пятого класса он поступил в Зиньковское ремесленное училище, чтобы иметь одежду и хлеб во время голода 1946–1947 годов. Став слесарем 5-го разряда, Григор работал на харьковском заводе им. Малышева, но из-за болезни легких вернулся домой. За недоработанный срок на заводе провел четыре месяца в колонии, а после этого работал в колхозе и на строительстве шахты под Дебальцево.

Дядя Филимон, его жена Елена Черненко и брат Григорий

Служба в армии на Дальневосточном флоте, где он был радистом, помогла определиться с дальнейшими планами. После демобилизации Тютюнник окончил вечернюю школу и поступил на факультет русской филологии Харьковского университета. Здесь он начал писать, основал студенческий журнал "Промінь" и стал его редактором.

Служба во флоте. Справа брат Григорий Тютюнник

В университете Григор познакомился с будущей женой Людмилой Корецкой, которая повлияла на его возвращение к украинскому языку. Старший брат Григорий также поддерживал идею писать на родном языке, отмечая, что именно языком народа можно передать его душу. У супругов родились два сына — Михаил и Василий.

Семья Григория – жена Людмила Корецкая и сыновья Михаил и Василий

Первая публикация Тютюнника — новелла "В сумерки" — вышла в 1961 году на русском языке, но после смерти брата Григор перевел ее на украинский, на котором потом писал все последующие произведения. Он работал в редакциях "Литературной Украины", на киностудии имени Довженко, в издательствах "Молодежь" и "Радуга", сотрудничал с Дмитрием Павлычко и Иваном Драчем над сценарием к роману брата "Вир".

Его творчество отличалось ярким изображением жизни украинского села, знанием языка и психологии народа, юмором и глубокой человечностью. Григор постоянно путешествовал по селам, чтобы слышать живой родной язык. Он опубликовал сборники новелл "Завязь" (1968), "Древник" (1969), "Родительские пороги" (1972), "Крайнебо" (1975), "Корни" (1978), а также книги для детей "Ласочка" (1970), "Лесная" (1973). Переводил на украинский произведения Василия Шукшина, Эриха Распе и других авторов.

В жизни Григор Тютюнник был острым и бескомпромиссным. Поэтому он часто конфликтовал с советской системой: ему угрожали исключением из Союза писателей, его снимали с работы, за ним следило КГБ. В 1974 году его внесли в черный список издательств, произведения подвергались строгой цензуре. Даже после того, как в 1980 году он получил премию имени Леси Украинки за повести Климко и Огонек далеко в степи, Григора Тютюнника не смогли заставить подчиниться системе.

Советская система боролась с Григор Тютюнником

В ночь с 5 на 6 марта 1980 года Григор Тютюнник покончил с собой, оставив предсмертную записку с просьбой уничтожить все, что у него было. Незавершенной осталась его повесть "Жизнь Артема Безоконного".

