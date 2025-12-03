Она зарабатывала на своей болезни: история медсестры Мэри Беван, которую назвали "самой безобразной женщиной" (фото)

Матери четверых детей после смерти мужа ничего не оставалось, как работать изо всех сил, несмотря на свой внешний вид

Мэри Энн Беван когда-то была обычной лондонской девушкой: медсестра, жена, мать четверых детей. Но внезапно ее жизнь перевернулась — болезнь изменила тело до неузнаваемости, а люди вокруг начали издеваться над ней.

Почему женщина, которую когда-то никто не замечал, оказалась в центре внимания как "самая уродливая в мире", и что помогло ей выжить в этом мире, написали в "Волынь".

"Самая безобразная женщина мира": как болезнь перевернула жизнь обычной медсестры

Мэри Беван в молодости

Мэри родилась в Лондоне в 1874 году. До двадцати лет работала медсестрой в госпитале и ничем не отличалась от своих сверстниц. Она, как и многие молодые женщины, мечтала о семье, детях и спокойной жизни. В 1903 году ее мечта осуществилась — Мэри вышла замуж за флориста-декоратора Томаса Бевана, впоследствии семья пополнилась четырьмя детьми.

Но уже в первые годы брака Мэри начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Ее мучили сильные мигрени, боли в суставах и мышцах. Состояние ухудшалось с каждым днем, но медики не могли понять, что именно происходит. Врачи предлагали дополнительные обследования, но времени на это у Мэри не было — хозяйство, муж, четверо детей, повседневные дела.

Постепенно выяснилось, что изменения в ее организме не случайны. Мэри болела акромегалией — редким заболеванием, которое вызывает увеличение частей тела, где растут кости: руки, стопы, черты лица. Сегодня болезнь можно сдерживать, но тогда, в начале ХХ века, лечения фактически не существовало. Мэри буквально теряла человеческие черты: увеличились нос, уши, нижняя челюсть, лицо стало грубее, а фигура — непропорциональной.

Признаки акромегалии на лице Мэри

Из-за этого жизнь превратилась в ежедневное испытание. Люди на улицах не стеснялись смотреть, смеяться, показывать пальцем. Для Мэри любой выход из дома был мучением.

В 1914 году произошел еще один удар — умер ее муж Томас. Мэри осталась совершенно одна с четырьмя детьми. Она должна была найти способ прокормить семью, но из-за внешности устроиться на работу было почти невозможно.

Жизнь стала тяжелой из-за прогрессирующей болезни

Тогда Мэри приняла непростое, но твердое решение — перестать стесняться своего внешнего вида и попробовать зарабатывать на том, что весь мир в ней высмеивал. Однажды она узнала, что в городе проводят конкурс, на котором выбирали "самую уродливую женщину". Участие в нем казалось унизительным, но победа обещала значительное денежное вознаграждение. Мэри подала заявку — и победила. Гордиться было трудно, но деньги позволили ей накормить детей.

После этого слухи о ней распространились по городам. Вскоре ей предложили работу в цирке. Люди были готовы платить большие деньги, чтобы посмотреть на "странную" женщину. Именно благодаря этой работе Мэри заработала достаточно, чтобы вместе с детьми переехать в США и начать новую жизнь.

Мэри на работе в цирке

В Нью-Йорке она работала в парке развлечений Dreamland, где стала одной из самых популярных участниц шоу. Публика ее любила, а она продолжала обеспечивать своих детей, несмотря на болезнь и истощение. Мэри прожила до 59 лет — необычно долго для людей с акромегалией, ведь со временем органы у таких пациентов тоже увеличиваются, что вызывает тяжелые осложнения.

Ее история вновь вспомнилась миру несколько лет назад, когда компания Hallmark выпустила открытки с фотографией Мэри и издевательской подписью. Открытки продавались по всему миру, пока один немецкий врач, хорошо знавший об акромегалии, не увидел их. Он был шокирован и написал возмущенное открытое письмо в компанию.

После критики Hallmark извинилась и прекратила выпуск, но уже проданные открытки не отозвала, заявив, что "не знала, что женщина была больна".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о маленькой девочке Саше Путре, которая за 11 лет своей жизни создала более 2 тысяч работ. Однако ее еще в детстве забрала лейкемия.