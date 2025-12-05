Звезда Парижа и жертва чужой игры? История "восточной богини" Мата Хари, которую казнили (фото)

Жизнь экзотической танцовщицы Мата Хари оборвалась на 41 году

Она была обычной девушкой из небольшого нидерландского города, но жизнь быстро вынесла ее в мир, где рядом со сценой были деньги, влиятельные мужчины и опасные связи.

Несколько случайных решений изменили ее судьбу так, что впоследствии о ней говорила вся Европа. История этой женщины началась спокойно, но закончилась казнью. "Телеграф" решил подробно рассказать о жизни экзотической танцовщицы, куртизанки и одной из самых известных шпионок Первой мировой войны Маргарет Геертрейд Зелле или Мата Хари.

От сценических танцев до шпионажа: как уничтожили самую известную женщину своего времени Мата Хари

Маргарета Гертруда Зелле родилась 7 августа 1876 года в нидерландском городке Леуварден. Ее родители держали магазин шляп и жили обеспеченно, поэтому девочка училась в хорошей школе, занималась музыкой и языками, имела все, что нужно для детства. Но их семья быстро потеряла благосостояние: бизнес отца обанкротился, в семье начались бесконечные конфликты, а впоследствии родители развелись. Именно тогда жизнь Маргареты сделала резкий поворот — и начался путь, который позже приведет ее к мировой славе и трагическому финалу.

Маргарета осталась без родительской опеки и поддержки

После развода родителей мать Маргареты умерла, а отец перестал интересоваться детьми. Родственники разделили детей между собой. Маргарета оказалась у крестного, но он быстро отправил ее в пансион в Лейдене, где воспитывали будущих учительниц. Девушке эта профессия совсем не нравилась — она была слишком живая, эмоциональная, независимая. Когда ее обвинили в слишком близких отношениях с директором школы, ее выгнали.

Она переехала в Гаагу к дяде, который держал ее в строгих рамках, потому что считал легкомысленной, а ей хотелось свободы. Единственное, что она могла сделать — выйти замуж. В городе часто бывали офицеры нидерландской армии, возвращавшиеся из Индонезии. Но под его контролем Маргарета не могла даже познакомиться с ними — единственным способом найти мужа была брачная колонка в газете.

Свадьба

Однажды она увидела объявление от офицера Рудольфа Мак-Леода — почти сорокалетнего военного, родственника знатных людей. Он вернулся из колоний с подорванным здоровьем и не думал жениться, но друзья опубликовали объявление без его ведома. Молодое фото Маргареты поразило его, и после короткой переписки они встретились. Через шесть дней — поженились. На ней были изысканные белое платье и фата.

Быстрая свадьба после короткой переписки и встречи

Семья Мак-Леода

Супруги отправились в медовый месяц, но быстро уехали оттуда, потому что молодые офицеры слишком активно проявляли внимание к красавице Маргарете. Впоследствии у них родились сын и дочь. Они жили на Яве и Суматре, где Рудольф занимал офицерскую должность, и Маргарета часто блистала на приемах в шикарных платьях из Амстердама. Казалось, отношения наладились, но их сын загадочно умер — и семья начала стремительно разрушаться. Муж пил, играл в карты, ходил к проституткам. Маргарета тоже не оставалась в стороне и флиртовала с офицерами.

Муж ушел из семьи

В 1902 году семья вернулась в Голландию. Однажды Маргарета пришла домой и увидела, что муж забрал дочь, ценности и просто сбежал. Она подала в суд, добилась права воспитывать ребенка, но муж не платил никаких денег. Когда деньги закончились, она вернула дочь Рудольфу и уехала в Париж — город, где надеялась начать новую жизнь.

Шанс в Париже

В Париже Маргарета работала натурщицей, но ее тело художникам казалось "недостаточно впечатляющим" — один обидный отказ унизил ее. Тогда она устроилась в школу верховой езды и услышала совет, что с таким пластичным телом ей стоит танцевать. Она вспомнила движения, которые видела на Суматре и Яве, и поняла: это ее шанс.

Новая жизнь в Париже после неудач

В 1905 году Маргарета дебютировала как экзотическая танцовщица. Меценат Эмиль Гиме дал ей сценическое имя Мата Хари ("Глаз зари") и придумал легенду: дочь индийского брахмана, исполнительница священных ритуальных танцев. Париж — город, живший в атмосфере "прекрасной эпохи" — мгновенно влюбился в ее загадочный образ. Она танцевала в прозрачных накидках, открывая тело, но не вульгарно, а как будто воплощая античные статуи. Газеты были в восторге, мужчины устраивали очереди у ее дома, богатые покровители соревновались за ее внимание.

За один год Мата Хари стала звездой Парижа. Ее приглашали в высшие салоны, платили фантастические гонорары. В Испании и Монте-Карло ее выступления вызывали фурор. Композиторы Масне и Пуччини присылали ей роскошные букеты. В Берлине она покорила богатого офицера Альфреда Киперта, в Вене пресса писала, что Иседора Дункан "умерла" как танцовщица, потому что теперь есть Мата Хари.

Постепенно она стала не просто танцовщицей, а символом роскоши, соблазна и тайны. Но и скандалы не обошли ее стороной. Любовники из политических кругов, фотографии, которые дошли до ее бывшего мужа, — все это привело к официальному разводу в 1906 году.

Мата Хари – символ тайны и роскоши Парижа

Арест

Ее популярность росла, но с началом Первой мировой войны ситуация изменилась.

Во время Первой мировой войны ее личность и контакты с влиятельными мужчинами привлекли внимание спецслужб, и постепенно она оказалась в центре шпионских скандалов.

Считалось, что Мата Хари якобы работала на немецкую разведку под кодовым именем "Н-21". Она часто ездила в нейтральную Голландию, а через фронтовую линию и оккупированную Бельгию ей приходилось путешествовать через Испанию, где действовали немецкие агенты. Большинство историков согласны, что контакты с немцами у нее были, но это было скорее из материальной выгоды, чем из подлинной политической заинтересованности.

Многие детали ее шпионской деятельности остаются неизвестными. Неизвестно, когда именно ее завербовали, кто был источником секретной информации и что именно она передавала врагу. Газета Gaulois утверждала, что из-за действий "продажной шпионки" погибли дивизии французских солдат, но конкретных доказательств не приводила.

В 1916 году Мата Хари пыталась стать двойным агентом и работать на французскую контрразведку, выполняя незначительные поручения в Мадриде. Однако в феврале 1917 года ее арестовали в Париже. По одной из версий, немцы сознательно сдали ее французам, потому что она была запутанным и ненужным агентом, а французские спецслужбы использовали ее известную личность для собственного пиара и карьерного роста.

Мата Хари всегда отрицала свою вину. Она признавала только получение 20 тысяч франков от немецкого консула в Амстердаме, объясняя это потерей собственного багажа с дорогими платьями и мехами. Она называла это "небольшой компенсацией".

Арест 13 февраля 1917 года

В то же время она влюбилась в молодого русского офицера Вадима Маслова и была готова выйти за него замуж.

Чтобы попасть к нему, ей нужен был спецпропуск, и она обратилась во французскую контрразведку. Там работал капитан Жорж Ладу. По одной из версий, этот человек впоследствии сыграет роковую роль в жизни женщины. Он предложил ей работать на Францию, но денег она так и не получила.

Когда она вернулась из поездки, англичане задержали ее, перепутав с другой шпионкой. Она открыто рассказала о работе на Францию и на капитана Жорже Ладу. Он решил избавиться от проблемы — и именно Мата Хари стала удобной жертвой.

Растрел

15 октября 1917 года Мата Хари в жемчужно-сером платье и шляпе с вуалью вышла перед солдатами. Она отказалась от повязки на глаза и стояла спокойно. Ее тело привязали к столбу. На прощание женщина попросила бокал вина, послала воздушный поцелуй 12 солдатам и сказала "Merci, monsieur" ("Я готова, господа"). Прозвучали выстрелы. Ей было всего 41. Никто не забрал ее тело, и его передали в анатомический центр. Ее имущество продали, а деньги пошли "на пользу государству". Дочь Маргареты умерла через несколько месяцев после казни.

Расстрел

