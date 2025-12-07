Написал песню к гимну Украины: кем был Михаил Вербицкий, умерший от рака языка (фото)

Автор музыки гимна Украины Михаил Вербицкий дважды овдовел

Михаил Вербицкий, написавший музыку гимна Украины, прожил жизнь, полную неожиданностей и испытаний. Он остался без отца, мать бросила детей, учеба давалась ему с трудом, но, несмотря на все, он стал известным музыкантом и композитором.

Его история полна интересных моментов, приключений и важных достижений, о которых стоит узнать. О них написал "Телеграф", взяв данные из "uahistory".

Как бунтарь из семинарии стал автором музыки гимна Украины

В начале марта 1815 года в селе Явирник-Русский родился Михаил Вербицкий. Он рос в семье греко-католического священника. Когда Михаилу исполнилось 10 лет, умер отец, а мать вышла замуж во второй раз и оставила детей. Двоюродный брат отца, владыка Иван Снигурский, взял Михаила и его младшего брата Володислава под опеку и отправил их в церковный хор и музыкальную школу.

Будущий композитор гимна

В школе ребята пели. Преподавал им чешский дирижер и композитор Алоиз Нанке. Благодаря этому Михаил получил основательное музыкальное образование. Позже дядя отправил его учиться во Львов. Там Вербицкий часто попадал в неприятности: он бунтовал против повара, который давал семинаристам испорченную еду, из-за чего однажды его посадили на шесть часов в карцер. Во время длительного лечения после травмы сустава он много играл на гитаре, что сделало его известным среди учеников семинарии. Именно тогда он создал "Поучение гитары" — первое в Украине пособие по игре на гитаре.

Михаил был привлекательным и веселым юношей, который пользовался вниманием девушек. В 23 года он женился на австрийке Барбаре Сенер, а вскоре у супругов родился сын Иван. К сожалению, жена умерла после родов, и Вербицкий вернулся в семинарию, но учеба ему давалась с трудом. Через три года его снова отчислили из учебного заведения за неповиновение и нарушение дисциплины.

Распоряжение ректората об отчислении студента

В 35 лет он женился во второй раз на Екатерине Барон. Супруги зарабатывали на жизнь частными уроками и музыкальным творчеством. Михаил писал музыку для театральных представлений во Львове и Перемышле, среди которых "Верховинцы", "Москаль-чародей", "Казак и охотник" и другие. В семье родился второй сын — Андрей. Однако жена тоже умерла.

В то же время Михаил закончил богословские студии, стал священником и поселился в селе Млыны. Он создал литургии для хора, оркестровые рапсодии, симфонические увертюры, хоры, полонезы и мечтал положить на музыку все стихи Тараса Шевченко. Его учениками были известные композиторы Виктор Матюк и Порфирий Бажанский.

21 декабря 1864 года во Львове на спектакле театра общества "Русская Беседа" впервые исполнили гимн "Ще не вмерла Україна", музыку к которому написал Вербицкий. Он продолжал жить в Млинах, где был известен своим талантом игры на гитаре и изобретательностью в повседневной жизни.

Музыка гимна Украины

Из-за случайного прикусывания языка у Михаила Вербицкого появилась прогрессировавшая опухоль. В 55-летнем возрасте попытка лечения во львовской больнице оказалась неудачной. 7 декабря 1870 года в селе Млины на Галичине умер автор музыки гимна Украины "Еще не умерла Украина".

