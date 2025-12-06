В честь популярного национального блюда? В Украине нашли село с интересным названием (фото)

Название села имеет несколько версий

В Украине можно найти множество населенных пунктов с интересной историей и оригинальными названиями. Так, в Винницкой области находится село Борщевцы, название которого сразу вызывает ассоциацию с украинским национальным блюдом.

Село Борщевцы расположено в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Через населенный пункт протекает река Вендичанка, впадающая в Немию — левый приток Днестра.

Что известно о селе Борщевцы

Название Борщевцы имеет несколько версий происхождения. Учительницы географии Галина Тихолаз рассказала журналистам, что одна из них связана с тем, что жители особенно вкусно варили борщ.

Село Борщевцы в Винницкой области, Фото: Vlasno.info

Другая версия гласит, что в Могилев из Бара шли сапожники, и часть из них осела на этом месте, поэтому изначально село называли "Баршовцы".

Как выглядит село Борщевцы, Фото: Vlasno.info

Известно, что исторически село вошло в состав Украинской Народной Республики в 1917 году, согласно Третьему Универсалу Украинской Центральной Рады. В 2020 году Борщевцы стали частью Вендичанского поселкового совета, а в результате административно-территориальной реформы оказались в составе нового Могилев-Подольского района.

С поселком связаны легенды о потустороннем мире. Так, на месте современного каменного храма когда-то стояла деревянная церковь, построенная без единого гвоздя. В советское время местный председатель приказал ее разобрать, и вскоре он ослеп, другой мужчина утонул, а многие жители заболели.

Название Борщевцы имеет несколько версий происхождения, Фото: Vlasno.info

Село находится в низине, где растет множество редких растений, включенных в Красную книгу. Местные жители рассказывали, что за селом есть поле, где проходили гражданские бои и было страшное побоище. В память об этих событиях жители села выкопали колодец и установили стелу "Несе Галя воду".

Стела возле села Борщевцы, Фото: Vlasno.info

