"Вот так монстр": украинцы похвастались своим 10-килограммовым уловом (видео)

Этот вид рыб растет всю жизнь

Украинские рыбаки поймали необычайно крупную рыбу, вес которой достиг около 10 килограммов. Они были поражены ее размерами.

Этой красавицей оказалась щука. Она точно претендует на рыбацкий трофей. Соответствующее видео опубликовали в группе на Facebook.

На видео мужчины, которые ее поймали, не могут сдержать эмоций и открыто удивляются размерам хищницы, называя ее настоящим "монстром". Правда, точное место вылова и дальнейшая судьба рыбы остаются неизвестными.

Интересные факты о щуке

Щука — опасная и хитрая хищница, которая умеет менять свою окраску, маскируясь под дно или растения. Во время нереста она может перепрыгивать через мелкие пороги и загонять добычу на мель. Ест почти все — рыбу, мелких животных и даже своих сородичей, поглощая добычу весом почти как она сама.

Иногда самцы охраняют икру, а в холод или при недостатке пищи щука впадает в состояние замедления, подобно спячке. Она растет всю жизнь и может весить более 30 кг, а также способна жить не только в пресной, но и в слабосоленой воде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какое нетипичное путешествие устроил рыбак своему улову.