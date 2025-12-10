Был назван в честь первого космонавта: что известно об одном из главных проспектов Харькова (фото)

Проспектом Гагарина его называли более 60 лет

Аэрокосмический проспект — одна из ключевых магистралей Харькова, которая ведет от центра города к международному аэропорту "Харьков". Эта дорога имеет несколькосотлетнюю историю и неоднократно меняла свое название.

Когда-то она называлась Змиевская, потому что это была дорога в город Змиев. Однако сейчас она — Аэрокосмический проспект. "Телеграф" решил рассказать об истории улицы и о том, сколько раз ее переименовывали.

Протяженность проспекта

Сначала, в конце XVII века, это была дорога на Змиев, которую позже официально назвали Змиевской улицей. В 1876 году ее вымостили, превратив в часть шоссе на Змиев. Во времена Российской империи застройка продвигалась медленно.

Как выглядит кусочек Аэрокосмического проспекта в Харькове

В советские времена Змиевская улица стала местом сосредоточения многочисленных промышленных предприятий: завода "Оргтехника", чулочной и ювелирной фабрик, завода дорожных машин. В 1928—1930 годах был построен аэропорт "Основа", который определил стратегическое значение этой части города.

Аэропорт "Основа"

В августе 1943 года, когда немецкие войска отступали на южную окраину Харькова, район Змиевской улицы стал местом ожесточенных боев. Именно здесь группировка генерала Вернера Кемпфа предприняла попытку вернуться в город, но была остановлена возле станции Левада и автовокзала. 30 августа 1943 года на улице состоялся митинг по случаю освобождения Харькова с участием Ивана Конева, Георгия Жукова и Никиты Хрущева.

Станция метро "Левада" на карте

В 1961 году Змиевскую переименовали в проспект Гагарина — в честь первого полета Юрия Гагарина в космос. Тогда на проспекте стартовало масштабное домостроение. Старые исторические постройки сносили, чтобы освободить место для новых микрорайонов. Среди утраченных построек — корчма XVIII века и дом родителей академика Николая Барабашова с частной обсерваторией 1916 года.

1 июня 2012 над проспектом открыли современный надземный переход для безопасного пересечения дороги с интенсивным движением.

Надземный переход

26 июля 2024, несмотря на публичные дискуссии о возвращении исторического названия (Змиевский проспект или Змиевский Путь), распоряжением Харьковской областной военной администрации проспект Гагарина был переименован в Аэрокосмический проспект.

