Був названий на честь першого космонавта: що відомо про один з найголовніших проспектів Харкова (фото)

Проспектом Гагаріна його називали понад 60 років

Аерокосмічний проспект — одна з ключових магістралей Харкова, яка веде від центру міста до міжнародного аеропорту "Харків". Ця дорога має кількасотлітню історію та неодноразово змінювала свою назву.

Колись вона називалась Зміївська, бо це була дорога на місто Зміїв. Однак нині вона — Аерокосмічний проспект. "Телеграф" вирішив розповісти про історію вулиці та скільки разів її перейменовували.

Протяжність проспекта

Спершу, наприкінці XVII століття, це була дорога на Зміїв, яку пізніше офіційно назвали Зміївською вулицею. У 1876 році її вимостили, перетворивши на частину шосе на Зміїв. За часів Російської імперії забудова просувалась повільно.

Який вигляд має кусочок Аерокосмічного проспекта у Харкові

У радянську добу Зміївська вулиця стала місцем зосередження численних промислових підприємств: заводу "Оргтехніка", панчішної та ювелірної фабрик, заводу дорожніх машин. У 1928—1930 роках збудували аеропорт "Основа", який визначив стратегічне значення цієї частини міста.

Аеропорт "Основа"

У серпні 1943 року, коли німецькі війська відступали на південну околицю Харкова, район Зміївської вулиці став місцем запеклих боїв. Саме тут угруповання генерала Вернера Кемпфа здійснило спробу повернутися до міста, але було зупинене біля станції Левада й автовокзалу. 30 серпня 1943 року на вулиці відбувся мітинг з нагоди звільнення Харкова за участю Івана Конєва, Георгія Жукова та Микити Хрущова.

Станція метро "Левада" на карті

У 1961 році Зміївську перейменували на проспект Гагаріна — на честь першого польоту Юрія Гагаріна в космос. Тоді на проспекті стартувало масштабне житлове будівництво. Старі історичні споруди зносили, щоб звільнити місце для нових мікрорайонів. Серед утрачених будівель — корчма XVIII століття та будинок батьків академіка Миколи Барабашова з приватною обсерваторією 1916 року.

1 червня 2012 року над проспектом відкрили сучасний надземний перехід для безпечного перетину дороги з інтенсивним рухом.

Надземний перехід

26 липня 2024 року, попри публічні дискусії щодо повернення історичної назви (Зміївський проспект або Зміївський Шлях), розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації проспект Гагаріна був перейменований на Аерокосмічний проспект.

