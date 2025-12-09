Потратить "зимнюю тысячу" в "Сильпо": что можно купить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пока расплатиться єтими деньгами не получается
Деньги, которые начисляют украинцам в рамках программы "Зимняя поддержка", можно потратить на продукты. Закупиться можно будет и в "Сильпо", однако чуть позже.
Что нужно знать:
- За "зимнюю тысячу" можно купить только продукты украинского производства
- "Сильпо" принимает участие в программе, однако пока рассчитаться этими деньгами не получится
- Кроме импортных, в чеке не должно быть подакцизных товаров
Как проинформировали в супермаркете, "Сильпо" принимает участие в программе 1000 "Зимней поддержки", однако только при покупке в магазине. Купить продукты на "тысячу Зеленского" онлайн невозможно.
Условия покупки продуктов в "Сильпо" по программе "Зимняя поддержка"
- Покупка должна осуществляться только офлайн
- В чеке должны быть только товары украинского производства (имеют отметку "Зроблено в Україні")
- Если в корзине есть импортные или подакцизные товары – система не пропустит платеж
Почему сейчас еще нельзя купить продукты у "Сільпо" за "тысячу Зеленского"
Сейчас кассы в супермаркетах "Сильпо" еще не настроены на оплату с помощью "Зимней поддержки". Поэтому пока рассчитаться этим способом не получится. Специалисты уже работают над настройкой.
На что можно потратить "зимнюю тысячу"
- покупка лекарств;
- благотворительные взносы и донаты на армию;
- покупка книг и другой печатной продукции
- пищевые продукты украинского производства, кроме подакцизных;
- почтовые и коммунальные услуги.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие две вещи раздражают украинцев в "Зимней поддержке". "Тысяча Зеленского" оказалась достаточно проблемной.