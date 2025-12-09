Потратить "зимнюю тысячу" в "Сильпо": что можно купить

Пока расплатиться єтими деньгами не получается

Деньги, которые начисляют украинцам в рамках программы "Зимняя поддержка", можно потратить на продукты. Закупиться можно будет и в "Сильпо", однако чуть позже.

Что нужно знать:

За "зимнюю тысячу" можно купить только продукты украинского производства

"Сильпо" принимает участие в программе, однако пока рассчитаться этими деньгами не получится

Кроме импортных, в чеке не должно быть подакцизных товаров

Как проинформировали в супермаркете, "Сильпо" принимает участие в программе 1000 "Зимней поддержки", однако только при покупке в магазине. Купить продукты на "тысячу Зеленского" онлайн невозможно.

Условия покупки продуктов в "Сильпо" по программе "Зимняя поддержка"

Покупка должна осуществляться только офлайн

В чеке должны быть только товары украинского производства (имеют отметку "Зроблено в Україні")

Если в корзине есть импортные или подакцизные товары – система не пропустит платеж

Почему сейчас еще нельзя купить продукты у "Сільпо" за "тысячу Зеленского"

Сейчас кассы в супермаркетах "Сильпо" еще не настроены на оплату с помощью "Зимней поддержки". Поэтому пока рассчитаться этим способом не получится. Специалисты уже работают над настройкой.

На что можно потратить "зимнюю тысячу"

покупка лекарств;

благотворительные взносы и донаты на армию;

покупка книг и другой печатной продукции

пищевые продукты украинского производства, кроме подакцизных;

почтовые и коммунальные услуги.

