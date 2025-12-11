День до большой войны: почему в банки Харькова срочно везли зелёнку перед наступлением россиян
Запас этого раствора должен был находиться в непосредственной близости от сейфа с деньгами
Накануне полномасштабного вторжения в харьковские банки Служба безопасности привезла зеленку и дала четкую инструкцию — в случае угрозы захвата города, необходимо открыть сейф и вылить содержимое флаконов на деньги. Такое правило под названием "народные деньги не должны достаться врагу" тянется еще со Второй мировой войны.
Что нужно знать:
- Сейфы с деньгами должны быть испорчены раствором зелёнки или красителей
- Неактивированные банковские карты деактивируются дистанционно при угрозе захвата
- Сотрудники не должны оказывать сопротивление вооружённым захватчикам
Существует большое количество историй, как во время Второй мировой войны сотрудники финансовых учреждений спасали деньги. Директивы в то время были чёткие: "народные" деньги не только не должны достаться врагу, но и должны вернутся в оборот, в финансовую систему страны и работать на оборону и победу. Об этом говорится в материале издания "Думка".
В настоящее время инструкции на случай войны стали немного проще: деньги не должны достаться врагу, их надо уничтожить или испортить. Определённая система действий для сотрудников банка в случае угрозы оккупации существовала всегда, но о существовании подобных инструкций почти никто не знал.
В среду, 23 февраля 2022 года, прямо накануне полномасштабного вторжения, в одном из банков, имеющем советское прошлое, вспомнили об этих инструкциях. Каждое отделение посетили сотрудники СБ (Службы безопасности банка) и привезли зелёнку.
Именно раствор зелени бриллиантовой с устными инструкциями: запас зеленки должен находиться в непосредственной близости от сейфа с деньгами, а в случае угрозы захвата необходимо открыть сейф и вылить содержимое флаконов с зелёнкой в сейф, на деньги, и попытаться испортить как можно больше банкнот.
В других банках были получены примерно такие же инструкции. Только использовать предлагали специальные красители. К слову, сотрудникам банков и обычным гражданам в случае обнаружения банкнот, испачканных зелёнкой или другой краской, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.
Так же от сотрудников требовалось не оказывать сопротивление (интересно, учитывая, что 99% служащих банков это женщины) в случае захвата отделения вооружёнными людьми.
К слову, весной 2022 года в отделение банка на Алексеевке вошли несколько вооружённых мужчин в военной форме. Молодая и неопытная кассирша, запаниковав, успела испортить около пятидесяти тысяч гривен. Это все деньги, которые были у нее на рабочем месте. При этом, наказали ли её за это или поощрили за бдительность, история умалчивает.
В каждом отделении банка помимо налички также есть большое количество банковских карт, которые были ранее заказаны клиентами. Хотя они еще не активированы, но уже привязаны к определённым счетам, и на каждой карте может лежать крупная сумма, а активировать такую карту можно через банкомат. Потому согласно инструкциям, при захвате банка после сигнала тревоги все не активированные карты в отделении деактивируются из центрального офиса.
После всеобщего коллапса, первые отделения банков в Харькове начали работать через месяц после начала войны. Однако сотрудники выходили на работу только по собственному желанию.
На данный момент, если какая-либо финансовая организация оказывается в десятикилометровой зоне от линии боевого соприкосновения, этой организации предписывают эвакуацию. А в марте 2022 года одно из отделений на Салтовке работало всего в пяти километрах от линии фронта.
