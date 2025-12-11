День до большой войны: почему в банки Харькова срочно везли зелёнку перед наступлением россиян

Запас этого раствора должен был находиться в непосредственной близости от сейфа с деньгами

Накануне полномасштабного вторжения в харьковские банки Служба безопасности привезла зеленку и дала четкую инструкцию — в случае угрозы захвата города, необходимо открыть сейф и вылить содержимое флаконов на деньги. Такое правило под названием "народные деньги не должны достаться врагу" тянется еще со Второй мировой войны.

Что нужно знать:

Сейфы с деньгами должны быть испорчены раствором зелёнки или красителей

Неактивированные банковские карты деактивируются дистанционно при угрозе захвата

Сотрудники не должны оказывать сопротивление вооружённым захватчикам

Существует большое количество историй, как во время Второй мировой войны сотрудники финансовых учреждений спасали деньги. Директивы в то время были чёткие: "народные" деньги не только не должны достаться врагу, но и должны вернутся в оборот, в финансовую систему страны и работать на оборону и победу. Об этом говорится в материале издания "Думка".

В настоящее время инструкции на случай войны стали немного проще: деньги не должны достаться врагу, их надо уничтожить или испортить. Определённая система действий для сотрудников банка в случае угрозы оккупации существовала всегда, но о существовании подобных инструкций почти никто не знал.

В среду, 23 февраля 2022 года, прямо накануне полномасштабного вторжения, в одном из банков, имеющем советское прошлое, вспомнили об этих инструкциях. Каждое отделение посетили сотрудники СБ (Службы безопасности банка) и привезли зелёнку.

Именно раствор зелени бриллиантовой с устными инструкциями: запас зеленки должен находиться в непосредственной близости от сейфа с деньгами, а в случае угрозы захвата необходимо открыть сейф и вылить содержимое флаконов с зелёнкой в сейф, на деньги, и попытаться испортить как можно больше банкнот.

В других банках были получены примерно такие же инструкции. Только использовать предлагали специальные красители. К слову, сотрудникам банков и обычным гражданам в случае обнаружения банкнот, испачканных зелёнкой или другой краской, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Так же от сотрудников требовалось не оказывать сопротивление (интересно, учитывая, что 99% служащих банков это женщины) в случае захвата отделения вооружёнными людьми.

К слову, весной 2022 года в отделение банка на Алексеевке вошли несколько вооружённых мужчин в военной форме. Молодая и неопытная кассирша, запаниковав, успела испортить около пятидесяти тысяч гривен. Это все деньги, которые были у нее на рабочем месте. При этом, наказали ли её за это или поощрили за бдительность, история умалчивает.

В каждом отделении банка помимо налички также есть большое количество банковских карт, которые были ранее заказаны клиентами. Хотя они еще не активированы, но уже привязаны к определённым счетам, и на каждой карте может лежать крупная сумма, а активировать такую карту можно через банкомат. Потому согласно инструкциям, при захвате банка после сигнала тревоги все не активированные карты в отделении деактивируются из центрального офиса.

После всеобщего коллапса, первые отделения банков в Харькове начали работать через месяц после начала войны. Однако сотрудники выходили на работу только по собственному желанию.

На данный момент, если какая-либо финансовая организация оказывается в десятикилометровой зоне от линии боевого соприкосновения, этой организации предписывают эвакуацию. А в марте 2022 года одно из отделений на Салтовке работало всего в пяти километрах от линии фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове есть своя Бавария. Эта местность формировалась более полутора веков и вобрала в себя баварский колорит, ароматы пивоварни, атмосферу дачных поселков, масштабных советских предприятий и культурных объектов.