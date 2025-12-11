Каждое слово на вес золота: сколько придется заплатить за ругань на улице

Нецензурная брань в публичных местах приравнивается к мелкому хулиганству и влечет наказание

В Украине стражи порядка могут оштрафовать за нецензурную ругань на улице. В действующем законодательстве такое поведение квалифицируется как мелкое хулиганство.

Употребление нецензурной брани в общественных местах в Украине строго регламентировано. "Телеграф" расскажет, какие слова не стоит говорить в общественных местах.

Какие штрафы за ругань в Украине

В Украине наказание за нецензурную брань регламентируется статьей 173 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административных правонарушениях (КУпАП). Она предусматривает за оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань в общественных местах и другие действия, нарушающие спокойствие граждан, ответственность в форме:

штрафа от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 51 до 119 грн ;

; общественных работ от 40 до 60 часов;

исправительных работ от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработной платы;

15 дней административного ареста.

Законодательством также предусмотрено наказание за уклонение от отбывания общественно полезных работ. Если гражданин не прибыл на место исправительных работ в течение двух дней без уважительной причины или явился в состоянии опьянения, ему грозит арест сроком до 10 дней.

Штрафы за брань хотят увеличить

В 2021 году в парламенте был зарегистрирован законопроект №5050-1 по повышению штрафов, в том числе за нецензурную брань в общественных местах. В мае 2022 года документ был принят за основу с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Согласно законопроекту, штраф за брань должен был увеличиться до 10 до 30 тысяч рублей — от 170 до 510 грн. Сроки общественных и исправительных работ оставались без изменений, однако административный арест должен быть сокращен до 10 суток. Ряд перемен предусматривал наказание за публичную брань правоохранителей. В частности:

полицейского при исполнении им служебных обязанностей;

члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы;

военнослужащего.

Размер штрафов — от 20 до 40 необлагаемых минимумов (от 340 до 680 грн). Но сокращение срока общественных работ — от 20 до 30 часов.

По состоянию на декабрь 2025 года законопроект во втором чтении рассмотрен не был. Таким образом, штраф за брань в публичных местах не изменился и составляет от 51 до 119 гривен.

Законопроект №5050-1

Были ли прецеденты

В Украине, по информации СМИ, в ноябре 2025 года Новобугский райсуд Николаевской области оштрафовал мать школьника, который матерился в соцсети Instagram. Он писал оскорбительные комментарии девушкам. По данным суда, мальчик совершил буллинг (травлю) трех своих одноклассниц. Суд решил, поскольку парню еще нет 16 лет, за его действия ответит его мать.

Отмечается, что женщина свою вину признала в полном объеме, отметив, что неоднократно проводила с сыном беседы по поводу недопустимости такого поведения. В результате суд оштрафовал ее на 850 грн. в каждом из трех случаев (в сумме 2550 грн), а также она должна заплатить судебные сборы в размере 454 грн в пользу государства.

Решение суда

