Кожне слово на вагу золота: скільки доведеться заплатити за лайку на вулиці

Нецензурна лайка в публічних місцях прирівнюється до дрібного хуліганства і тягне за собою покарання

В Україні правоохоронці можуть оштрафувати за нецензурну лайку на вулиці. В чинному законодавстві така поведінка кваліфікується, як дрібне хуліганство.

Вживання нецензурної лайки в громадських місцях в Україні суворо регламентовано. "Телеграф" розповість, які слова не варто говорити в громадських місцях.

Які штрафи за лайку в Україні

В Україні покарання за нецензурну лайку регламентується статтею 173 ("Дрібне хуліганство") Кодексу про адміністративні правопорушення (КУПаП). Вона передбачає за образливе чіпляння до громадян, нецензурну лайку в громадських місцях та інші дії, які порушують спокій громадян, відповідальність у формі:

штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 51 до 119 грн ;

; громадських робіт від 40 до 60 годин;

виправних робіт від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітної плати;

15 днів адміністративного арешту.

Законодавством також передбачене покарання за ухилення від відбування суспільно корисних робіт. Якщо громадянин не прибув до місця виправних робіт упродовж двох днів без поважної причини або з’явилася у стані сп’яніння, йому загрожує арешт строком до 10 днів.

Штрафи за лайку хочуть збільшити

У 2021 році в парламенті був зареєстрований законопроєкт №5050-1 щодо підвищення штрафів, в тому числі за нецензурну лайку в громадських місцях. У травні 2022 року документ був ухвалений за основу зі скороченим строком підготовки до другого читання.

Згідно з законопроєктом, штраф за лайку мав збільшитись до 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 170 до 510 грн. Строки громадських та виправних робіт залишались без змін, проте, адміністративний арешт мав бути скорочений до 10 діб. Ряд змін передбачав покарання за публічну лайку правоохоронців. Зокрема:

поліцейського при виконанні ним службових обов'язків;

члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону;

військовослужбовця.

Розмір штрафів — від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (від 340 до 680 грн). Та скорочення громадських робіт від 20 до 30 годин.

Станом на грудень 2025 року, законопроєкт у другому читанні розглянутий не був. Таким чином, штраф за лайку в публічних місцях не змінився і становить від 51 до 119 гривень.

Чи були прецеденти

В Україні, за інформацією ЗМІ, у листопаді 2025 року Новобузький райсуд Миколаївської області оштрафував мати школяра, який матюкався в соцмережі Instagram. Він писав образливі коментарі дівчатам.За даними суду, хлопчик вчинив булінг (цькування) трьох своїх однокласниць. Суд вирішив, оскільки хлопцю ще немає 16 років, за його дії відповість його мати.

Зазначається, що жінка свою вину визнала в повному обсязі, зазначивши, що неоднократно проводила з сином бесіди щодо недопустимості такої поведінки. В результаті суд оштрафував її на 850 грн у кожному з трьох випадків (в сумі 2550 грн), а також вона має заплатити судові збори в розмірі 454 грн на користь держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні за увімкнений у квартирі генератор загрожують штрафи та кримінальна відповідальність.