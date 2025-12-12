Зеркальная дата 12.12 станет точкой "перезагрузки": что сегодня запрещено делать и как загадать желание
В этот день Вселенная откроет для вас новую дверь
В декабре, кроме государственных праздников, особое значение имеет зеркальная дата — 12.12.2025. Этот день наполненный сильной энергией, поэтому нужно знать, что строго запрещено делать сегодня и как правильно у Вселенной просить исполнения своих желаний.
12 декабря 2025 года — это точка полного обновления, когда Вселенная открывает новую дверь и "перезагружает" ваш путь. Об этом рассказала украинский нумеролог Фатима Николаевна.
Чем особенная зеркальная дата 12.12.2025
12 декабря 2025 года — один из самых "сильных" дней декабря. Эта "зеркальная" дата несет энергию обновления и задает эмоциональный и энергетический тон на весь 2026 год. Этот день очищает, направляет и открывает путь к новой реальности, помогая завершить старые циклы и подготовиться к новым начинаниям.
В нумерологии число 12 считается мастер-числом, связанным с дисциплиной, самоопределением и настойчивостью в завершении начатого. Поэтому 12.12 — идеальное время для манифестации желаний перед началом нового года.
Чтобы Вселенная услышала ваши намерения, можно провести простой ритуал: возьмите белую или серебряную свечу, запишите на бумаге 12 желаний на 2026 год и после каждого произнесите: "Я разрешаю этому проявиться легко и вовремя". Энергия этого дня усилит материализацию ваших желаний и поможет настроиться на удачный год.
Что строго запрещено делать 12.12.2025
Учитывая, что 12 декабря 2025 года — это день мощного энергетического обновления и время глубокой трансформации, крайне важно быть внимательным к себе и своему окружению.
В этот день строго запрещено:
- Окружать себя негативными мыслями и эмоциями;
- Критиковать себя или зацикливаться на прошлых ошибках;
- Желать кому-то зла или удерживать обиды;
- Перегружать себя работой и обязанностями;
- Игнорировать интуицию и сопротивляться новым возможностям;
- Ставить под сомнение свои желания и намерения;
- Создавать конфликтные ситуации и вступать в ссоры;
12.12 — день, когда важно сохранять легкость, внутреннее спокойствие и открытость к изменениям. Отпустите старое, доверьтесь своим чувствам и дайте новому войти в вашу жизнь.
