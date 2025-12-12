Дзеркальна дата 12.12 стане точкою оновлення: що сьогодні заборонено робити та як загадати бажання

У цей день Всесвіт відчинить для вас нові двері

У грудні крім державних свят особливе значення має дзеркальна дата — 12.12.2025. Цей день наповнений сильною енергією, тому потрібно знати, що суворо заборонено робити сьогодні і як правильно у Всесвіту просити виконання своїх бажань.

12 грудня 2025 — це точка повного оновлення, коли Всесвіт відкриває нові двері й "перезавантажує" ваш шлях. Про це розповіла українська нумеролог Фатіма Миколаївна.

Чим особлива дзеркальна дата 12.12.2025

12 грудня 2025 року — один із "найсильніших" днів грудня. Ця "дзеркальна" дата несе енергію оновлення та задає емоційний та енергетичний тон на весь 2026 рік. Цей день очищає, спрямовує та відкриває шлях до нової реальності, допомагаючи завершити старі цикли та підготуватися до нових починань.

У нумерології число 12 вважається майстер-числом, пов’язаним з дисципліною, самовизначенням та наполегливістю у завершенні розпочатого. Тому 12.12 – ідеальний час для маніфестації бажань перед початком нового року.

Щоб Всесвіт почув ваші наміри, можна провести простий ритуал : візьміть білу або срібну свічку, запишіть на папері 12 бажань на 2026 рік і після кожного скажіть: "Я дозволяю цьому проявитися легко і вчасно". Енергія цього дня посилить матеріалізацію ваших бажань та допоможе налаштуватися на вдалий рік.

Що можно і треба зробити у зеркальну дату 12.12.2025

Що суворо заборонено робити 12.12.2025

Враховуючи, що 12 грудня 2025 року — це день потужного енергетичного оновлення та час глибокої трансформації, дуже важливо бути уважним до себе та свого оточення.

Цього дня суворо заборонено :

Оточувати себе негативними думками та емоціями;

Критикувати себе або зациклюватись на минулих помилках;

Бажати комусь зла чи утримувати образи;

Перевантажувати себе роботою та обов’язками;

Ігнорувати інтуїцію та чинити опір новим можливостям;

Ставити під сумнів свої бажання та наміри;

Створювати конфліктні ситуації та вступати у сварки;

12.12 – день, коли важливо зберігати легкість, внутрішній спокій та відкритість до змін. Відпустіть старе, довіртеся своїм почуттям і дайте новому увійти до вашого життя.

