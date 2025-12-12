В "Сильпо" значительно упали цены на продукты для салатов: что можно купить на "Зимнюю тысячу"

Специальное предложение до 17 декабря — колбаса

В "Сильпо" уже действуют выгодные цены на популярные продукты к новогоднему столу. На них можно потратить "Зимнюю поддержку", которой можно рассчитаться в магазине с 11 декабря.

Ранее мы уже писали о выгодных скидках на продукты, которые можно использовать на закуски. Сейчас мы нашли акционные ценники на товары в салаты — "Оливье", "Крабовый салат" и т.д.

Так, колбаса "Кременчугмясо" "Лекарственная", 100 грамм, сейчас стоит 27,90 гривны вместо 49,90 гривен, то есть на 44% дешевле. Кукуруза сахарная "Чумак" (420 г) подешевела до 49,99 гривны с 80,49 гривен, экономия составляет 38%.

Выгодные цены на популярные продукты

Также в акции участвует майонез "Торчин" "Домашний" 50%, 300 грамм, который теперь продается за 37,99 гривны вместо 59,99 гривен (-37%). А палочки крабовые замороженные "Водный мир", 450 грамм, можно приобрести за 139 гривен вместо 194 гривен (-28%).

Что можно купить более дешевле

Заметим, что акции на все товары будут действовать до 17 декабря, кроме майонеза. Его можно будет купить по такой цене до 14 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что шоколадный Святой Николай поразил украинцев ценой. В нем нет даже 100 граммов.