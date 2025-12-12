"Зимняя тысяча" работает: в "Сильпо" стартовали скидки более 50% на продукты для закусок
Какие продукты можно купить значительно дешевле и когда действуют акции
Украинцы, получившие выплаты по программе "Зимняя поддержка", теперь могут использовать эти деньги на продуктовые покупки. Сеть "Сильпо" запустила выгодные акции, и часть товаров реально приобрести почти вдвое дешевле.
Это позволяет получателям помощи значительно сэкономить во время зимних праздников. Большинство товаров подойдут как нарезка на стол. "Телеграф" нашел для вас такие продукты.
В частности, сыр "Комо" – как Тенеро Милк, так и Голландия – продается по 49,99 гривны за 150 граммов вместо привычных 109 гривен. Масло "Молокия" экстра, 180 граммов, можно купить за 69,99 гривны, хотя раньше оно стоило 134 гривны.
Есть и другие акции на более дорогие товары. Лососевая икра Norven (форели, зернистая, 110 граммов) стоит 349 гривны вместо 599 гривен (-42%). А салями "Миланская" от "Алан" предлагается за 259 гривны, тогда как стандартная цена — 434 гривны (-40%). На эти позиции акция продлится с 11 по 17 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" до 16 декабря продлится значительная акция на популярный кофе.