"Зимняя тысяча" работает: в "Сильпо" стартовали скидки более 50% на продукты для закусок

Какие продукты можно купить значительно дешевле и когда действуют акции

Украинцы, получившие выплаты по программе "Зимняя поддержка", теперь могут использовать эти деньги на продуктовые покупки. Сеть "Сильпо" запустила выгодные акции, и часть товаров реально приобрести почти вдвое дешевле.

Это позволяет получателям помощи значительно сэкономить во время зимних праздников. Большинство товаров подойдут как нарезка на стол. "Телеграф" нашел для вас такие продукты.

В частности, сыр "Комо" – как Тенеро Милк, так и Голландия – продается по 49,99 гривны за 150 граммов вместо привычных 109 гривен. Масло "Молокия" экстра, 180 граммов, можно купить за 69,99 гривны, хотя раньше оно стоило 134 гривны.

Что можно купить по выгодным ценам

Есть и другие акции на более дорогие товары. Лососевая икра Norven (форели, зернистая, 110 граммов) стоит 349 гривны вместо 599 гривен (-42%). А салями "Миланская" от "Алан" предлагается за 259 гривны, тогда как стандартная цена — 434 гривны (-40%). На эти позиции акция продлится с 11 по 17 декабря.

Выгодные скидки у "Сільпо"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" до 16 декабря продлится значительная акция на популярный кофе.