У "Сільпо" значно впали ціни на продукти до салатів: що можна купити на "Зимову тисячу"

Особлива пропозиція до 17 грудня — ковбаса

В "Сільпо" вже тривають вигідні ціни на популярні продукти до новорічного столу. На них можна витратити "Зимову підтримку", якою можна розрахувати у магазині з 11 грудня.

Раніше ми вже писали про вигідні знижки на продукти, які можна використати на закуски. Нині ми знайшли акційні цінники на товари до салатів — "Олів'є", "Крабовий салат" тощо.

Тож, ковбаса "Кременчукм’ясо" "Лікарська", 100 грамів, зараз коштує 27,90 гривні замість 49,90 гривень, тобто на 44% дешевше. Кукурудза цукрова "Чумак" (420 г) подешевшала до 49,99 гривні зі 80,49 гривень, економія складає 38%.

Вигідні ціни на популярні продукти

Також у акції бере участь майонез "Торчин" "Домашній" 50%, 300 грамів, який тепер продається за 37,99 гривні замість 59,99 гривень (-37%). А палички крабові заморожені "Водний світ", 450 грамів, можна придбати за 139 гривень замість 194 гривень (-28%).

Що можна купити більш дешевше

Зауважимо, що акції на всі товари діятимуть до 17 грудня, окрім майонезу. Його можна буде купити за такою ціною до 14 грудня.

