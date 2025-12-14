Счастливой Хануки! Яркие поздравления в картинках для родных и близких

Этот праздник символизирует победу света над тьмой, чистоты над притеснениями и несокрушимости духа

С наступлением холодных зимних вечеров во многих семьях по всему миру зажигается свет – не только лампочек и огней праздничного декора, но и символических свеч Хануки. В 2025 году этот праздник начинается вечером 14 декабря и продлится до 22 декабря по григорианскому календарю.

Ханука — это еврейский религиозный праздник, который иногда называют "Праздник света" или "Праздник огней". Оно возникло в память о событиях II века до нашей эры, когда группа еврейских повстанцев Маккавеи освободила Иерусалим от эллинистического правления и восстановила Второй Храм.

Однако самое важное в этой истории – масло. После очищения Храма нашли только один сосуд освященного масла, которого хватило бы зажечь менору, но только на один день. Однако она горела восемь дней, пока не изготовили новое масло. Именно поэтому этот праздник длится восемь дней и ночей.

С этим праздником поздравляют всех, кто отмечает его по иудейской традиции. Традиционное пожелание звучит как "Happy Hanukkah" на английском или "Hanukkah sameach" на иврите, что означает "счастливой Хануки". "Телеграф" подготовил для вас самые красивые открытки и картинки, которыми вы можете порадовать родных, близких и друзей.

Фото: Freepik

Фото: Freepik

