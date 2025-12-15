Новогодние скидки в "АТБ": некоторые продукты подешевели почти наполовину

В этом магазине можно купить икру почти на 150 гривен дешевле

В "АТБ" стартовали новогодние скидки на продукты для праздничного стола. Некоторые из них можно приобрести почти за полцены.

Скидки действуют на широкий ассортимент — от конфет и креветок до икры и хамона. Что именно можно купить уже сейчас, написал "Телеграф".

Например, конфеты Roshen Киев Вечерний (352 грамма) теперь стоят 289,90 гривны вместо 523 гривен (-44%), а креветки Водный Мир (400 граммов) можно приобрести за 154,90 гривны вместо 260,90 гривен (-40%).

Конфеты и кверетки

Любители деликатесов найдут хамон Costa Brava Серрано (80 граммов) за 75,90 гривны (-35%) и икру форели Fish Factory (100 граммов) за 259,90 гривны вместо 399,90 гривны.

Хамон и икра

Среди других предложений – оливки зеленые La Explanada (350 граммов), фаршированные сыром голубого цвета, за 72,50 гривны (-30%) и моцарелла DAS IST (125 граммов) за 46,90 гривны (-30%).

Оливки и сыр

Акции продлятся с 10 декабря 2025 года по 1 января 2026 года, поэтому самое время планировать покупки к праздничному столу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" появился праздничный сюрприз "Щедрик". Мы рассказали, что можно получить в шарике и сколько он стоит.