Новорічні знижки в "АТБ": деякі продукти подешевшали майже наполовину

В цьому магазині можна купити ікру на майже 150 гривень дешевше

В "АТБ" стартували новорічні знижки на продукти для святкового столу. Деякі з них можна придбати майже за пів ціни.

Знижки діють на широкий асортимент — від цукерок і креветок до ікри та хамону. Що саме можна купити вже зараз, написав "Телеграф".

Наприклад, цукерки Roshen Київ Вечірній (352 грамів) тепер коштують 289,90 гривень замість 523 гривень (-44%), а креветки Водний Світ (400 грамів) можна придбати за 154,90 гривень замість 260,90 гривень (-40%).

Цукерки та кверетки

Любителі делікатесів знайдуть хамон Costa Brava Серрано (80 грамів) за 75,90 гривень (-35%) та ікру форелі Fish Factory (100 грамів) за 259,90 гривень замість 399,90 гривень.

Хамон та ікра

Серед інших пропозицій — оливки зелені La Explanada (350 грамів), фаршировані сиром блакитного кольору, за 72,50 гривень (-30%) і моцарела DAS IST (125 грамів) за 46,90 гривень (-30%).

Оливки та сир

Акції триватимуть із 10 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року, тож саме час планувати покупки до святкового столу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" з'явився святковий сюрприз "Щедрик". Ми розповіли, що можна отримати в кульці та скільки вона коштує.