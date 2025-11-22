Украина в темноте: почему отключения света не исчезнут даже после войны

Украинцам следует подготовить аварийные способы продержаться без света и отопления

По полдня в темноте — отключения у Украины не прекращаются. Их внедряют из-за дефицита электроэнергии, возникшего вследствие повреждения инфраструктуры после российских атак. Не исчезнет он и после войны.

Что нужно знать:

Украинцам следует привыкать к электроэнергии от генераторов

Дефицит света вызван недостатком угля, повреждением ТЭЦ и ограничениями АЭС

Россияне повреждают инфраструктуру передачи, поэтому из других регионов не могут передать излишки

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он назвал три причины, обуславливающие дефицит. Первое то, что угольных ТЭЦ, кроме Добротворской, уже нет. Напомним, россияне пытаются уничтожить и ее. Вторая причина – недостаток угля, а третья – ограничение атомных электростанций в выдаче.

Станислав Игнатьев – доктор технических наук, профессор, председатель совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики

Мы должны привыкнуть к стране генераторов. Даже когда война закончится, то дефицит электроэнергии никуда не денется Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

Почему в Киеве такие длительные отключения

Отключения электроэнергии в Киеве в некоторых группах достигают 14 часов. Похожая ситуация на Днепропетровщине, Харьковщине, Одесской области. Но есть и области, где ограничения намного короче. Причина в том, объясняет Игнатьев, что Россия бьет не только по самим ТЭС, но и по обеспечивающей передачу инфраструктуре. К примеру, от Ровенской АЭС в Киев могла бы поставляться электроэнергия, если бы россияне не повредили подстанцию "Киевская".

Что делать при продолжительных отключениях

Игнатьев также поделился своим способом, что можно делать в случае более продолжительных зимних похолоданий, ведь даже сейчас электричества не хватает. При отсутствии электроэнергии не работает и отопление.

"Если свет выключили и холодно – можно обойтись аварийным обогревом: тепловая пушка на 1 кВт + аккумулятор. Заряжать легко от авто, и получается значительно дешевле, чем запускать генератор", – говорит эксперт.

Как ранее сообщал "Телеграф", этой зимой страна и дальше будет жить по жестким графикам отключений. Атаки не прекращаются, система держится на грани, поэтому быстрого облегчения ждать не стоит. Но шанс на улучшение есть – все упирается в усиление защиты энергетики.