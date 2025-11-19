Укр

Ее хотела каждая хозяйка: в Украине продают сковороду из СССР за несколько тысяч гривен (фото)

"Чародейка".

Продавец готов отправить товар покупателю по почте

В Украине продают популярный предмет кухонной утвари — сковороду "Чародейка" со времен СССР. В прошлом она отличалась своей прочностью и долговечностью.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Автор отмечает, что сковорода, несмотря на то, сколько ей уже лет, находится в хорошем состоянии.

Продавец опубликовал фотографии товара, на которых видно, что сковорода находится в своей оригинальной коробке и даже с гарантийным талоном. На нем указан также и завод изготовитель — Харьковский электротехнический завод, а год выпуска — 1978.

В Украине продают сковороду Чародейка
Сковорода "Чародейка. Фото: ОЛХ

Стоимость такой сковороды — 2450 гривен. Продавец находится в Черкассах, но отмечает, что может отправить товар покупателю по почте.

Добавим, что это сковорода "Чародейка" обычно изготавливалась из алюминия или углеродистой стали, отличающихся прочностью и долговечностью. К слову, "Чародейков" ее прозвал народ, поскольку эта штука казалась настоящим чудом техники для конца 70-х — начала 80-х.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове продают бальзам "Звездочка" за сумасшедшие деньги.

