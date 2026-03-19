Редиска, укроп, горох и не только: что можно сеять в открытый грунт с середины марта

Весна — время нового посевного сезона. Многие огородники и дачники уже готовят рассаду и планируют, как засаживать участок, чтобы осенью собрать домашний урожай. Уже во второй половине марта некоторые культуры можно сеять в открытый грунт.

"Телеграф" рассказывает, что сеять на участке после первого потепления и какие холодостойкие культуры выносят перепады температур с середины марта.

Что сеять в открытый грунт к концу марта?

Как оказалось, в марте можно заниматься не только рассадой, но и высаживать некоторые культуры на огороде. К таким относятся, например, укроп, горох, шпинат и другие. Об этом рассказала в своем тик-ток видео опытная огородница-блогерша Олеся Васильевна.

По ее словам, с середины марта, когда температура воздуха составляет +10-15 °C, а грунт прогрелся до +3-5 °C на огороде можно сеять некоторые овощи и зелень. К таким относятся:

редис

горох

бобовые

морковь

петрушка

укроп

шпинат

лук-чернушка

Семена этих культур могут выносить температуру в +2-3 градуса, а первые всходы не замерзнут при незначительных заморозках в -3-4 градуса.

При этом очень важно, чтобы грунт был не переувлажненным и разрыхленным, тогда семена в нем не испортятся. Также можно перестраховаться и накрыть участок с посевами агроволокном. И уже вскоре собирать первый урожай зелени со своей грядки.

