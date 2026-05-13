Кипрская схема против санкций: кто помог олигарху Новинскому спасти его бизнес

Идёт спор за право собственности на активы

После введения санкций против бывшего народного депутата и самого богатого поклонника УПЦ МП Вадима Новинского в конце 2022 года связанные с ним компании попытались переписать на граждан Кипра через трасты. Меры были приняты с той целью, чтобы у государства не было возможности наложить арест, а затем передать активы в управление или даже национализировать.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Когда траст на Кипре не помог: как "православный олигарх" Новинский спрятал бизнес за спиной Ахметова".

Таким образом компании Новинского переоформили на киприотов Иону Елену, Алкивиадуса Константина, Лукаиду Афродите, Софоклеуса Андреаса, Софоклеуса Харула.

Приказ Минюста

Фактически все активы олигарха, в частности, ООО "Смарт Энерджи", ООО "Смарт-Меритайм Груп", ООО "Наваль Парк", ООО "Наваль Логистик", ООО "Смарт Добыча", ООО "Аркона Газ-Энергия", ООО "Пром-Энерго Продукт" и еще несколько десятков компаний переоформили на трасты, принадлежащие иностранцам.

Для понимания: трасты — это схема, при которой имущество формально передают управляющим, чтобы юридически не считаться его владельцем. Однако контроль над ним нередко может оставаться за прежним хозяином.

В то же время в Службе безопасности Украины полагают, что переоформление было сделано незаконно и вопреки наложенным санкциям. В связи с этим СБУ обратилась с эалобой в Минюст. Тогдашний министр Денис Малюська переоформление компаний отменил, а в Едином государственном реестре вернули упоминание о том, что бенефициарный владелец компаний — Вадим Новинский.

В настоящее время приказ Минюста от 02.05.2023 №1562/5 пытаются отменить в суде, в Едином государственном реестре Новинский снова отмечен как собственник.

ЕГР — скриншот

Как сообщается в документе Минюста, менять право собственности в компаниях Новинского в связи с наложенными санкциями было запрещено. Однако некоторые нотариусы и частные исполнители совершили такие регистрационные действия. Речь идет про:

частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа Александру Черник;

частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Аллу Смирнову;

государственного регистратора Лохвицкого городского совета Анну Попадинец;

регистратора Каневского городского совета Раису Хижку;

регистратора Каменец-Подольского городского совета Аллу Шевчук.

"Исковые требования обоснованы тем, что оспариваемый приказ непосредственно нарушает права и охраняемые законом интересы истца, в структуре собственности которого произошло изменение конечных бенефициарных собственников. Кроме того, приказ принят ответчиком с существенным нарушением процедуры его принятия, он противоречит нормам материального и процессуального права", – говорится в иске одной из компаний против Минюста.

Еще в 2023 году киприоты заявили, что якобы Вадим Новинский не влияет на свои компании, поскольку про собственности перешло в трасты.

"После перехода прав собственности к Smart Trust и Step Trust, Вадим Новинский не осуществляет никакого контроля и не имеет права собственности над активами Смарт-Холдинга, поскольку он больше не является бенефициарным владельцем компаний, а также не контролирует принятие каких-либо решений относительно Трастов или их активов", — утверждают владельцы трастов.

Вадим Новинский — что о нем известно

Одиозный украинский политик Вадим Новинский, которого подозревают в госизмене, родился 3 июня 1963 года в Новгородской области России. В 2012 году во время правления Януковича Новинский получил украинское гражданство.

Известно, что в начале 90-х он начал строить бизнес в Украине, сосредоточившись на горно-металлургической отрасли. Новинский является основателем и основным акционером "Смарт-Холдинга", владеющего долей в металлургическом холдинге "Метинвест".

Вадим Новинский. Фото: Facebook

С апреля 2020 года экс-надер стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Он часто публично высказывался в поддержку российской православной церкви, пропагандистских нарративов и сеял религиозную рознь между украинцев.

Вадим Новинский был народным депутатом трех созывов Верховной Рады от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока". В июле 2022 года нардеп сложил свой мандат и полномочия народного избранника.

После начала полномасштабной войны он собрал у себя руководство московской церкви во главе с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

Вадим Новинский – на равных с иерархами

В апреле 2023 года СБУ арестовала имущество подсанкционного олигарха Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору, более чем на 3,5 млрд грн. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн. Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Имущество Новинского арестовано. Фото: СБУ

Отметим, что в январе 2025 года Служба безопасности Украины сообщила Вадиму Новинскому о подозрении в госизмене и разжигании религиозной розни. Экс-нардеп также подозревается в координации деятельности подчиненных РПЦ отдельных религиозных структур в Украине с целью поддержки и оправдания агрессии РФ.

13 июня 2025 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили Новинского в уклонение от уплаты налогов.

"По материалам дела после приобретения гражданства Украины в 2012 году он продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако вопреки требованиям налогового законодательства он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен. Подозреваемый получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн, что на момент продажи составило несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов – акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Республики Кипр", — говорится в материале.

Ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

