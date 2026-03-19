Редиска, кріп, горох і не тільки: що можна сіяти у відкритий ґрунт із середини березня

Є деякі культури, які добре переносять холоди

Весна — час нового посівного сезону. Багато городників та дачників вже готують розсаду і планують, як засаджувати ділянку, щоб восени зібрати домашній урожай. Вже у другій половині березня деякі культури можна сіяти у відкритий ґрунт.

"Телеграф" розповідає, що сіяти на ділянці після першого потепління та які холодостійкі культури виносять перепади температур із середини березня.

Що сіяти у відкритий ґрунт до кінця березня?

Як виявилося, у березні можна займатися не лише розсадою, а й висаджувати деякі культури на городі. До таких відносяться, наприклад, кріп, горох, шпинат та інші. Про це розповіла у своєму тік-ток відео досвідчена городниця-блогерка Олеся Василівна.

За її словами, із середини березня, коли температура повітря становить +10-15 °C, а ґрунт прогрівся до +3-5 °C на городі можна сіяти деякі овочі та зелень. До таких відносяться:

редиска

горох

бобові

морква

петрушка

кріп

шпинат

цибуля-чорнушка

Насіння цих культур може виносити температуру +2-3 градуси, а перші сходи не замерзнуть при незначних заморозках у -3-4 градуси.

При цьому дуже важливо, щоб грунт був не перезволоженим і розпушеним, тоді насіння в ньому не зіпсується. Також можна перестрахуватися та накрити ділянку з посівами агроволокном. І вже незабаром збиратимете перший урожай зелені зі своєї грядки.

