Только один везунчик. Какой знак китайского гороскопа станет неприлично богатым этой весной

Успех будет идти с ними бок о бок

На 2026 год астрологи обещают перемены для всех знаков Зодиака, но для одного представителя китайского гороскопа звезды подготовили исключительный подарок. Пока остальные будут адаптироваться к ритму года, этот счастливчик получит карт-бланш на успех во всех сферах жизни.

Главным героем и баловнем судьбы до конца весны 2026 года становится Дракон, пишет The Economic Times. Символ силы и дальновидности вступает в период мощной космической благосклонности.

Этой весной активируется сектор процветания Дракона. Благоприятный аспект Юпитера совпадет с его личной правящей энергией, создавая уникальный резонанс. Это редкое сочетание планет многократно усиливает харизму, лидерские качества и гарантирует общественное признание.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для Драконов в этот период процветание неразрывно связано с известностью. Звезды буквально выталкивают вас на сцену. Это идеальное время для:

запуска амбициозных инициатив;

презентации смелых, даже дерзких идей;

перехода на руководящие должности.

Энергия весны 2026 года поощряет оправданный риск. Любое расширение деятельности — будь то карьера или творчество — принесет плоды.

В материальном плане Драконы могут рассчитывать на серьезную поддержку звезд. Наиболее перспективными станут инвестиции, недвижимость и инновации. Долгосрочные вложения окажутся на редкость удачными, сделки пройдут под счастливой звездой, а любые проекты, связанные с технологиями и новыми подходами, принесут максимальную выгоду.