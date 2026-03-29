Не купуйте наосліп: як швидко перевірити свіжість курячого філе прямо біля вітрини

Свіжість м’яса залишається ключовою умовою безпечного харчування.

Особливо це стосується курячого філе — продукту, який швидко втрачає якість за найменших порушень умов зберігання. Водночас експерти застерігають: покладатися лише на привабливий вигляд у супермаркеті — ризиковано. Як визначити свіжість курячого філе розповідає "Телеграф".

Яскраве освітлення та викладка можуть створювати оманливе враження свіжості. Саме тому покупцям радять звертати увагу на низку простих ознак, які допоможуть оцінити якість м’яса ще до покупки.

Найшвидший спосіб перевірки — так званий тест на пружність. Достатньо легко натиснути на філе (навіть через упаковку). У свіжого м’яса структура швидко відновлюється, і слід зникає. Якщо ж поверхня залишається деформованою, це може свідчити про повторне заморожування або початок псування.

Не менш показовим є зовнішній вигляд. Якісне куряче філе має ніжно-рожевий колір і виглядає злегка вологим. Натомість надмірний блиск, слизька текстура або райдужні відтінки можуть бути сигналом небезпечних змін.

Окрему увагу варто звернути на рідину в упаковці. Невелика кількість прозорого або злегка рожевого соку вважається нормою. Водночас каламутна чи густа рідина — привід насторожитися: це може вказувати на втрату свіжості або додаткову обробку продукту.

Ще один індикатор — жир і краї шматка. У свіжого філе жир має світлий, білуватий або кремовий відтінок. Жовтизна чи сірість свідчать про погіршення якості. Краї при цьому повинні бути рівними, без підсохлих чи потемнілих ділянок.

Фахівці також наголошують: нюх залишається одним із найнадійніших способів перевірки. Свіже куряче м’ясо практично не має запаху. Будь-які кислуваті або різкі нотки — сигнал відмовитися від покупки.

Дотримання цих простих рекомендацій дозволяє споживачам мінімізувати ризики та обирати безпечні продукти навіть у звичайному супермаркеті.