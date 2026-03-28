На час назад или вперед? Куда переводить стрелки в воскресенье и какая техника автоматически сменит время

Украинцы будут на час меньше спать

В воскресенье, 29 марта, Украина перейдет на летнее время. Обычно украинцы переводят стрелки часов в последнее воскресенье октября и марта, то есть дважды в год.

"Телеграф" рассказывает, куда переводить часы 29 марта 2026 года и какие приборы сами меняют время.

Куда переводить стрелки утром

В воскресенье, 29 марта, в 3:00 украинцы должны перевести часы на час вперед, то есть на 4:00. Таким образом, день якобы станет на один час короче, как и ночной сон. Заметим, что стрелки часов нужно переводить вперед, не назад.

Какая техника автоматически переводит время

Смартфоны (Android, iPhone). Но необходимо, чтобы в настройках была включена эта функция. Для этого зайдите в "Дата и время → Автоматически" или "Временный пояс сети".

(Windows, macOS) – если стоит опция "Устанавливать время автоматически". Планшеты, ноутбуки, смарт-часы, телевизоры с интернетом – также синхронизируют время через сеть. Аксессуары, подключенные к телефону, могут быть надежно пересинхронизированы через соответствующие приложения для надежности.

(Windows, macOS) – если стоит опция "Устанавливать время автоматически". Планшеты, ноутбуки, смарт-часы, телевизоры с интернетом – также синхронизируют время через сеть. Аксессуары, подключенные к телефону, могут быть надежно пересинхронизированы через соответствующие приложения для надежности.

Заметим, что автоматический перевод гаджетов возможен при подключении к интернету. Если пользователь выключает его на ночь, время не переведется. Кроме того, включенный VPN также может помешать установке актуального времени.

Что автоматически не переводится:

Обычные механические часы или даже электронные, если нет соответствующей функции или подключения к интернету.

Бытовая техника без подключения к интернету (например, микроволновки, старые будильники, радиоприемники). Их следует переводить своими руками.

