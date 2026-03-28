На годину назад чи вперед? Куди переводити стрілки у неділю та яка техніка автоматично змінить час

Українці будуть на годину менше спати

У неділю, 29 березня, Україна перейде на літній час. Зазвичай українці переводять стрілки годинників в останню неділю жовтня та березня, тобто двічі на рік.

"Телеграф" розповідає, куди переводити годинник 29 березня 2026 року та які прилади самі змінюють час.

Куди переводити стрілки зранку

У неділю, 29 березня, о 3:00 українці мають перевести годинники на годину вперед, тобто на 4:00. Таким чином день нібито стане на одну годину коротшим, як і нічний сон. Зауважимо, що стрілки годинника треба переводити вперед, не назад.

Яка техніка автоматично переводить час

Смартфони (Android, iPhone). Але треба, щоб у налаштуваннях була увімкнена ця функція. Для цього зайдіть у "Дата і час → Автоматично" або "Часовий пояс мережі".

(Windows, macOS) — якщо стоїть опція "Встановлювати час автоматично".

Планшети, ноутбуки, смарт-годинники, телевізори з інтернетом — також синхронізують час через мережу. Аксесуари, які під'єднані до телефона, для надійності можна після переведення часу додатково пересинхронізувати через відповідні додатки.

Зауважимо, що автоматичне переведення гаджетів можливе за під'єднання до інтернету. Якщо користувач вимикає його на ніч, то час не переведеться. Окрім того, ввімкнений VPN також може завадити встановленню актуального часу.

Що автоматично не переводиться:

Звичайні механічні годинники чи навіть електронні, якщо не мають відповідної функції чи під'єднання до інтернету.

Побутова техніка без підключення до інтернету (наприклад, мікрохвильовки, старі будильники, радіоприймачі). Їх слід переводити власноруч.

