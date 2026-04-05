Освященную вербу нужно выбрасывать после праздника? Священник развеял распространенное заблуждение

Протоиерей УГКЦ рассказал, почему не следует хранить веточки десятилетиями

Освящение ивы в Украине в 2026 году будет проходить 5 апреля. Люди понесут в храмы вербу, однако вокруг обращения с этими веточками существует немало мифов и предрассудков.

Представитель Украинской греко-католической церкви митрофорный протоиерей Игорь Яцив в интервью "Телеграфу" ответил, где и как долго следует хранить освященную вербу. Он объяснил духовное значение этой традиции и предостерег от превращения веток в объекты "коллекционирования".

Ива – не экспонат, а символ

По словам священника, в древности использование освященной лозы носило практический и символический характер.

Когда-то ивовую ветвь использовали, например, чтобы пасти скот, когда начинались пастбища. отмечает отец Игр.

Он отмечает, что ива имеет значение именно в контексте праздничного воскресенья. Нет смысла годами держать ее дома, наделяя магическими свойствами.

Ее специально хранить как реликвию как музейный экспонат не нужно. Коллекционировать ивовые ветки не нужно. Она выполнила свою миссию и нужно просто утилизировать, объясняет протоиерей.

Как правильно "попрощаться" со старой ивой

Можно ли просто выбросить освященную вещь в помойку? Игорь Яцив подчеркивает, что к благословенным вещам следует относиться с уважением, но без фанатизма. Основное правило – не выбрасывать на свалку, а сжечь.

Утилизировать следует правильно: если вещь благословенна, нельзя выбрасывать ее прямо на мусор. Ее нужно сжечь в соответствующих местах, а не посреди квартиры. с ухмылкой замечает священнослужитель.

Это касается и прошлогодних веточек, которые часто годами пылятся в домах украинцев. Если у сельской местности с этим проблем нет, то для жителей городов существуют свои нюансы.

К примеру, в селах живут люди и имеют место на чердаке под крышей — они туда ее кладут и все. Пусть. Но если негде деть в квартире, негде держать, то нужно утилизировать эту ивовую ветвь.

