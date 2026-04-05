Освячену вербу треба викидати після свята? Священик розвіяв поширену помилку

Протоієрей УГКЦ розповів, чому не варто зберігати гілочки десятиліттями

Освячення верби в Україні у 2026 році буде відбуватися 5 квітня. Люди понесуть у храми вербу, проте навколо поводження з цими гілочками існує чимало міфів та забобонів.

Представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців в інтерв’ю "Телеграфу" відповів, де і як довго слід зберігати освячену вербу. Він пояснив духовне значення цієї традиції та застеріг від перетворення гілок на об’єкти "колекціонування".

Верба — не експонат, а символ

За словами священника, у давнину використання освяченої лози мало практичний та символічний характер.

Детальніше про це: "Вербна неділя без міфів: правда про традиції та заборони і як правильно зустріти свято".

Колись вербову гілку використовували, наприклад, щоб пасти худобу, коли починалися пасовища, зазначає отець Ігор.

Він наголошує, що верба має значення саме в контексті святкової неділі. Немає сенсу роками тримати її вдома, наділяючи магічними властивостями.

Її спеціально зберігати як реліквію як музейний експонат не потрібно. Колекціонувати вербові гілки не потрібно. Вона виконала свою місію і потрібно просто утилізувати, пояснює протоієрей.

Як правильно "попрощатися" зі старою вербою

Чи можна просто викинути освячену річ у смітник? Ігор Яців підкреслює, що до благословенних речей варто ставитися з повагою, але без фанатизму. Основне правило — не викидати на смітник, а спалити.

Утилізувати слід правильно: якщо річ благословенна, не можна викидати її прямо на сміття. Її потрібно спалити у відповідних місцях, а не посеред квартири, з усмішкою зауважує священнослужитель.

Це стосується і торішніх гілочок, які часто роками припадають пилом у домівках українців. Якщо у сільській місцевості з цим проблем немає, то для мешканців міст існують свої нюанси.

Наприклад, у селах живуть люди і мають місце на горищі під дахом — вони туди її кладуть і все. Нехай. Але якщо немає де подіти в квартирі, немає де тримати, то потрібно утилізувати цю вербову гілку,

Раніше представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців в інтерв’ю "Телеграфу" відповів, чи можна ухилятися від побиття вербою.