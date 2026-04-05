Милостиня на Вербну неділю обов’язкова? Священник чітко відповів
Є три добрі справи, які треба практикувати у духовному житті
Великі церковні свята зазвичай викликають чимало питань в українців і не тільки щодо одягу, правильності святкування тощо. Адже багатьох цікавить чи дійсно милостиня у Вербну неділю — скоріше обов'язок, ніж власний вибір.
Відповідь на це "Телеграфу" дав представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців. Детальніше читайте у матеріалі: "Вербна неділя без міфів: правда про традиції та заборони і як правильно зустріти свято".
За його словами, Вербна неділя у питанні милостині нічим не відрізняється від будь-якої іншої неділі і вона не відрізняється від будь-якої іншої нагоди допомагати нужденному.
"Ця милостиня – це не обов’язково наші гроші. Це можуть бути наші таланти, це може бути наш час. У деяких випадках це просто бути поруч. Наприклад, військові капелани знають, що бути поруч із військовим у важких випробуваннях війни — теж форма милостині", — пояснює священник.
Він додає, що подавати милостиню — це одна з духовних практик, яку людина має практикувати, особливо під час посту. Молитва, піст і милостиня — це три добрі справи, які кожен із нас під час посту має практикувати, і, в принципі, у своєму духовному житті має ці речі робити якнайчастіше.
Нагадаємо, що православні українці та греко-католики святкують Вербну неділю 5 квітня, а Великдень — 12 квітня. При цьому римо-католики та протестанти відзначають Великдень 5 квітня.
