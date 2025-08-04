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Это украшение носили еще наши предки, а теперь оно стало модным среди молодежи (фото)

Автор
Виктория Козар
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Что известно об украшении сылянка
Что известно об украшении сылянка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мода на сылянки снова возвращается в новом виде

Сейчас чокер является одним из самых популярных украшений, особенно среди молодежи. Его носят на шее и миксуют с футболками, вышиванками, майками и платьями. Немногие знают, что в древности наши предки носили похожие украшения, которые назывались сылянками. А недавно мы рассказывали, какие аксессуары лучше не носить.

Сылянкой называли украшение в виде тонкой полоски, выполненной из бисера. Бижутерия должна была крепко прилегать к шее. Название произошло от техники "сыляния", то есть на основу наносили бусинки, из которых формировали геометрический или растительный орнамент.

Сылянка
Сылянка, фото izi.ua

Сначала сылянки носили только мужчины – это было признаком высокого статуса. Однако они надевали их на шляпу, а не на шею. А впоследствии украшения перешли и в обиход к женщинам. Интересно, что в древности девушки дарили сылянки тем ребятам, которые больше всего им пришлись по душе. Чем больше сылянок получал парень – тем более популярным он был.

Сылянка что известно
Разнообразные сылянки, фото skrynya.ua, pinterest, bigl.ua/s3284335-businka

Наибольшую популярность сылянки имели на Подолье, Волыни и Галиции. В частности, на Львовщине их изготовляли в форме цветного воротника, который закрывал всю грудь. Орнаменты сылянок воспроизводили в зависимости от вышиванок той или иной местности. Было важно, чтобы они соответствовали друг другу.

Сылянки
Сылянки, фото Василия Вышиванного

Интересно, что сылянка – это было далеко не единственное название этого украшения. На нее также говорили силёванка, силенка, плетенка, драбынка, очко, галочка, ланка, герда. На востоке Украины о таком украшении ничего не знали.

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