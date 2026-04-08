Снег, дождь и мороз до -7: когда на Прикарпатье надевать зимние вещи и брать зонтики

Но кому-то в Ивано-Франковской области может повезти — днем будет до +10 и без ночного холода

В Ивано-Франковской области в ближайшие дни ожидается переменная погода. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, ночные морозы и прохладу днем, хотя местами температура может подняться до +10 градусов.

По данным "Укргидрометцентра", холоднее всего до 12 апреля предполагается в Яремче, когда температура воздуха ночью может опуститься вплоть до -7 градусов.

Ивано-Франковск

В течение 8 апреля в городе прогнозируется дождь со снегом, температура составит около +2…+5 °C. 9 апреля дожди сохранятся, а температура поднимется до +7 °C днем. Уже 10 апреля ночью ожидается похолодание до -2 °C, днем до +6 °C, но без осадков. В субботу ожидается переменная облачность и потепление до +8 °C. Однако в воскресенье снова прогнозируется дождь и до +7 °C.

Погода в Ивано-Франковске до 12 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

Долина

В среду, 8 апреля, прогнозируется дождь со снегом и +1…+3 °C в течение суток. На следующий день, 9 апреля, также будут идти осадки, а днем будет до +5 °C. 10 апреля ночью температура опустится до -2 °C, днем — до +4 °C. В субботу потеплеет до +7 °C, а в воскресенье ожидаются сильные осадки и до +6 °C днем.

Погода в Долине до 12 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

Коломыя

В течение 8 апреля синоптики прогнозируют дождь со снегом и от +1 до +4 °C. 9 апреля тоже будет мокро, до +7 °C. В пятницу ночью возможно похолодание до -1 °C, днем — до +5 °C. 11 апреля температура поднимется до +8 °C, а в воскресенье снова будет дождь и ожидается до +6 °C в дневное время.

Погода в Коломые до 12 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

Яремче

В среду, 8 апреля, будет идти снег и будет около -1…0 °C в течение суток. 9 апреля температура остается низкой: от -1 до +1 °C с осадками. 10 апреля ночью похолодает до -3 °C, днем — до 0 °C, но без осадков. В субботу ночью прогнозируют до -7 °C, днем — до +3 °C. Уже 12 апреля снова ухудшится и заснежит, а колебание температуры будет от -1 до +3 °C.

Погода в Яремче до 12 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

Пожежевская

8 апреля ожидается до +8 °C и мелкие дожди. В четверг также прогнозируется дождь и +3…+5 °C в течение суток. 10 апреля — +3…+6 °C, без существенных осадков. В субботу температура будет колебаться от +2 до +8 °C, а в воскресенье потеплеет до +10 °C.

Погода в Пожежевске до 12 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

