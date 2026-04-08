Рус

Сніг, дощ та мороз до -7: коли на Прикарпатті вдівати зимові речі та брати парасольки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сильні морози охоплять лише один город області
Сильні морози охоплять лише один город області. Фото Колаж "Телеграфу"

Але комусь в Івано-Франківській області може пощастити — вдень буде до +10 і без нічного холоду

В Івано-Франківській області найближчими днями очікується мінлива погода. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг, нічні морози та прохолоду вдень, хоча місцями температура може піднятись до +10 градусів.

За даними "Укргідрометцентру", найхолодніше до 12 квітня передбачається у Яремче, коли температура повітря вночі може опуститись аж до -7 градусів.

Івано-Франківськ

Протягом 8 квітня у місті прогнозують дощ зі снігом, температура становитиме близько +2…+5 °C. 9 квітня дощі збережуться, а температура підніметься до +7 °C вдень. Уже 10 квітня вночі очікується похолодання до -2 °C, вдень — до +6 °C, але без опадів. У суботу очікується лише мінлива хмарність та потепління до +8 °C. Однак у неділю знову прогнозують дощ і до +7 °C.

Якою буде погода на Івано-Франківщині до 12 квітня 2026
Погода в Івано-Франківську до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Долина

У середу, 8 квітня, прогнозується дощ зі снігом і +1…+3 °C протягом доби. Наступного дня, 9 квітня, також йтимуть опади, а вдень буде до +5 °C. 10 квітня вночі температура опуститься до -2 °C, вдень — до +4 °C. У суботу потеплішає до +7 °C, а в неділю очікуються сильні опади та до +6 °C вдень.

Якою буде погода на Івано-Франківщині до 12 квітня 2026
Погода в Долині до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Коломия

Протягом 8 квітня синоптики прогнозують дощ зі снігом і від +1 до +4 °C. 9 квітня теж буде мокро, до +7 °C. У п’ятницю вночі можливе похолодання до -1 °C, вдень — до +5 °C. 11 квітня температура підніметься до +8 °C, а в неділю знову дощитиме і очікується до +6 °C у денний час.

Якою буде погода на Івано-Франківщині до 12 квітня 2026
Погода в Коломиї до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Яремче

У середу, 8 квітня, йтиме сніг і буде близько -1…0 °C протягом доби. 9 квітня температура залишатиметься низькою: від -1 до +1°C з опадами. 10 квітня вночі похолоднішає до -3 °C, вдень — до 0 °C, але без опадів. У суботу вночі прогнозують до -7 °C, вдень — до +3 °C. Уже 12 квітня знову задощить та засніжить, а коливання температури буде від -1 до +3 °C.

Якою буде погода на Івано-Франківщині до 12 квітня 2026
Погода в Яремче до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Пожежевська

8 квітня очікується до +8 °C та дрібні дощі. У четвер також прогнозується дощ і +3…+5 °C протягом доби. 10 квітня — +3…+6 °C без суттєвих опадів. У суботу температура коливатиметься від +2 до +8 °C, а в неділю потеплішає до +10 °C.

Якою буде погода на Івано-Франківщині до 12 квітня 2026
Погода в Пожежевську до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Теги:
#Погода #Івано-Франківська область #Прогноз погоди