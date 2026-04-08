Сніг, дощ та мороз до -7: коли на Прикарпатті вдівати зимові речі та брати парасольки

Але комусь в Івано-Франківській області може пощастити — вдень буде до +10 і без нічного холоду

В Івано-Франківській області найближчими днями очікується мінлива погода. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг, нічні морози та прохолоду вдень, хоча місцями температура може піднятись до +10 градусів.

За даними "Укргідрометцентру", найхолодніше до 12 квітня передбачається у Яремче, коли температура повітря вночі може опуститись аж до -7 градусів.

Івано-Франківськ

Протягом 8 квітня у місті прогнозують дощ зі снігом, температура становитиме близько +2…+5 °C. 9 квітня дощі збережуться, а температура підніметься до +7 °C вдень. Уже 10 квітня вночі очікується похолодання до -2 °C, вдень — до +6 °C, але без опадів. У суботу очікується лише мінлива хмарність та потепління до +8 °C. Однак у неділю знову прогнозують дощ і до +7 °C.

Погода в Івано-Франківську до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Долина

У середу, 8 квітня, прогнозується дощ зі снігом і +1…+3 °C протягом доби. Наступного дня, 9 квітня, також йтимуть опади, а вдень буде до +5 °C. 10 квітня вночі температура опуститься до -2 °C, вдень — до +4 °C. У суботу потеплішає до +7 °C, а в неділю очікуються сильні опади та до +6 °C вдень.

Погода в Долині до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Коломия

Протягом 8 квітня синоптики прогнозують дощ зі снігом і від +1 до +4 °C. 9 квітня теж буде мокро, до +7 °C. У п’ятницю вночі можливе похолодання до -1 °C, вдень — до +5 °C. 11 квітня температура підніметься до +8 °C, а в неділю знову дощитиме і очікується до +6 °C у денний час.

Погода в Коломиї до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Яремче

У середу, 8 квітня, йтиме сніг і буде близько -1…0 °C протягом доби. 9 квітня температура залишатиметься низькою: від -1 до +1°C з опадами. 10 квітня вночі похолоднішає до -3 °C, вдень — до 0 °C, але без опадів. У суботу вночі прогнозують до -7 °C, вдень — до +3 °C. Уже 12 квітня знову задощить та засніжить, а коливання температури буде від -1 до +3 °C.

Погода в Яремче до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Пожежевська

8 квітня очікується до +8 °C та дрібні дощі. У четвер також прогнозується дощ і +3…+5 °C протягом доби. 10 квітня — +3…+6 °C без суттєвих опадів. У суботу температура коливатиметься від +2 до +8 °C, а в неділю потеплішає до +10 °C.

Погода в Пожежевську до 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

