Не "творожная паска": ошибка, которую украинцы массово повторяют перед Пасхой

Есть одно правильное название популярного пасхального блюда

В канун Пасхи украинцы активно готовятся к праздничному столу, однако вместе с традиционными рецептами часто используют и речевые ошибки. В частности, в быту до сих пор можно услышать слова "творог" или "творожная пасха", которые на самом деле не соответствуют нормам украинского языка.

"Телеграф" объяснит, как правильно называть один из главных атрибутов Пасхи. Важно употреблять корректные языковые формы.

Слово "творог" является русизмом, поэтому в украинском языке его не употребляют. Правильными соответствующими являются "сыр" или "домашний сыр", когда речь идет о кисломолочном продукте.

Соответственно, и популярное пасхальное блюдо следует называть не "творожной пасхой", а "сырной пасхой" (Ред. в укр. вар. "сирна паска". Именно такая форма нормативна и соответствует украинской языковой традиции.

Кроме того, до сих пор многие забывают, как именно называть главный праздничный хлеб — "паска", "пасха" или "кулич". "Телеграф" объясняет, что есть одно нормативное слово, а "кулич" — это российский термин без исторической основы в украинском языке, который считается ошибочным, даже если встречается на ценниках в магазинах.