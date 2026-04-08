Не путай! Как правильно называть окрашенное яйцо к Пасхе — писанка или крашанка

Марина Бондаренко
Этот вопрос всегда возникает перед Пасхой Новость обновлена 08 апреля 2026, 14:20
Между ними есть большая разница: одни остаются сырыми, но расписанными, а другие — сваренными и окрашенными

Накануне Пасхи у украинцев традиционно растет интерес к праздничным символам, в частности к расписным яйцам. Однако часто возникает путаница в терминах — писанки и крашанки.

Хотя оба вида связаны с Пасхой, между ними есть существенная разница. Как правильно называть раскрашенные яйца, объяснил "Телеграф".

В чем разница

Крашанки — это вареные яйца, окрашенные в один цвет. Чаще всего их окрашивают в красный, желтый, зеленый или синий цвет. Традиционно для этого используют натуральные красители: луковую шелуху, свеклу или травы. Крашанки — самый простой и распространенный вид пасхальных яиц.

Писанки – это яйца, расписанные вручную сложными орнаментами и символами. Их не варят, а украшают в сыром виде с помощью воска и красок. Писанка имеет глубокое символическое значение: каждый знак и цвет в узоре несет свой смысл — защита, благополучие, здоровье или плодородие.

Писанки отличаются от пасхальных яйц тем, что их не варят, а декорируют вручную: сначала наносят узоры воском, после чего яйцо окрашивают в несколько этапов, постепенно создавая орнамент.
Как правильно говорить

Оба термина являются правильными, но употребляются в разных контекстах:

  • крашанки — когда речь идет о простых окрашенных яйцах;
  • писанки — когда имеются в виду декоративно расписанные яйца с символическим рисунком.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно называть пасхальный хлеб на украинском.

