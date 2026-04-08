Не "творожна паска": помилка, яку українці масово повторюють перед Великоднем

Є одна правильна назва популярної великодньої страви

Напередодні Великодня українці активно готуються до святкового столу, однак разом із традиційними рецептами часто використовують і мовні помилки. Зокрема, у побуті досі можна почути слова "творог" або "творожна паска", які насправді не відповідають нормам української мови.

Важливо вживати коректні мовні форми.

Тож, слово "творог" є русизмом, тому в українській мові його не вживають. Натомість правильними відповідниками є "сир" або "домашній сир", коли йдеться про кисломолочний продукт.

Відповідно, і популярну великодню страву варто називати не "творожною паскою", а "сирною паскою". Саме така форма є нормативною і відповідає українській мовній традиції.

Крім того, досі багато хто забуває, як саме називати головний святковий хліб — "паска", "пасха" чи "куліч". "Телеграф" пояснює, що є одне нормативне слово, а "кулич" — це російський термін без історичного підґрунтя в українській мові, який вважається помилковим, навіть якщо трапляється на цінниках у магазинах.