Не "творожна паска": помилка, яку українці масово повторюють перед Великоднем

Марина Бондаренко
Варто запам'ятати, як саме її правильно називати. Фото Колаж "Телеграфу"

Є одна правильна назва популярної великодньої страви

Напередодні Великодня українці активно готуються до святкового столу, однак разом із традиційними рецептами часто використовують і мовні помилки. Зокрема, у побуті досі можна почути слова "творог" або "творожна паска", які насправді не відповідають нормам української мови.

"Телеграф" пояснить, як правильно називати один з головних атрибутів Великодня. Важливо вживати коректні мовні форми.

Тож, слово "творог" є русизмом, тому в українській мові його не вживають. Натомість правильними відповідниками є "сир" або "домашній сир", коли йдеться про кисломолочний продукт.

Відповідно, і популярну великодню страву варто називати не "творожною паскою", а "сирною паскою". Саме така форма є нормативною і відповідає українській мовній традиції.

Крім того, досі багато хто забуває, як саме називати головний святковий хліб — "паска", "пасха" чи "куліч". "Телеграф" пояснює, що є одне нормативне слово, а "кулич" — це російський термін без історичного підґрунтя в українській мові, який вважається помилковим, навіть якщо трапляється на цінниках у магазинах.

