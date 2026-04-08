Не Страстная суббота: как правильно называются дни перед Пасхой на украинском

В Украине с 6 по 11 апреля продолжается Страстная неделя — так называют последнюю неделю перед Пасхой. Каждый из этих дней имеет особое значение: от Чистого четверга до Страстной пятницы. В то же время католическое триденствие напоминает о последних днях земной жизни Христа и его Воскресении.

В этом материале "Телеграф" детально рассказывает о названиях каждого дня недели. Их традиционно называют Великими: Великий понедельник (Великий понеділок), Великий вторник (Великий вівторок), Великая среда (Велика середа), Великий четверг (Великий четверг), Страстная пятница (Страсна пя́тница), Великая суббота (Велика субота) и Пасха (Великдень).

Стоит добавить, что Великий четверг также называют Чистым четвергом. В этот день принято очищать душу молитвой и исповедью. В христианстве четверг Страстной недели (Великой седмицы), в который вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Страстная пятница посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста его тела и погребения.

Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой – Великие четверг, пятница и суббота. В каждой из них на службах читают отрывки из Евангелия, рассказывающие о страданиях Христа.

В Великий четверг верующие вспоминают становление таинства причастия Тела и Крови Христовых – евхаристии.

В Великую пятницу Иисус был распят и умер на Кресте, искупив человеческие грехи. Именно поэтому Великая пятница – самый скорбный день.

В Великую субботу тело Христа "находилось во гробу", но душой Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников. Вечером в храмах начинают праздничное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово.

Страстная неделя. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Чем отличаются дни Великой недели

Великий понедельник (6 апреля): В этот день христиане вспоминают проклятие Иисусом бесплодной смоковницы, которая является символом нераскаявшейся души, и начало предательства. Это время духовного очищения и подготовки дома к празднику.

Великий вторник (7 апреля): День посвящен обличению Иисусом книжников и фарисеев. Также верующие вспоминают притчи Христа, произнесенные в храме. Речь идет о дани кесарю и о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.

Великая среда (8 апреля): Именно в этот день Иуда Искариот решил предать Христа за 30 сребреников. В храмах совершается особая исповедь.

Чистый четверг (9 апреля): Воспоминание Тайной вечери, установление таинства Причастия. Традиционно в четверг проходит генеральная уборка, верующие купаются до рассвета, пекут паски и делают крашанки.

Страстная пятница (10 апреля): Самый строгий день — воспоминание суда, распятия и смерти Христа. Нельзя работать, принято соблюдать строжайший пост.

Великая суббота (11 апреля): День тишины перед Воскресением, когда Христос пребывал во гробе. В субботу проходит освящение пасок и крашеных яиц.

